剩余屋契虽逐年减少 “有地组屋”转售价 近20年增幅逾七倍 订户 来自 / 联合早报 文 / 宋慧纯 摄影 / 邝启聪 发布 / 2021年6月24日 5:00 AM 本地的285个三房式和四房式“有地组屋”当中，有199个是位于黄埔一带的惹兰峇合宜亚、惹兰马摩和惹兰登德兰的三房式单位。（邝启聪摄） 字体大小: 小 中 大 橙易产业研究与咨询部根据官方数据整理给《联合早报》的资料显示，截至昨天，本地至今累计的“有地组屋”转售交易中，有593宗是三房式；65宗是四房式。本地迄今累计的658宗三房式和四房式双层“有地组屋”转售交易中，有九宗是以逾百万元转手的黄埔一带组屋。其中一个最近创下本地迄今最高组屋转售价，以128万6000元转手。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 有地组屋 黄埔 百万组屋 盗领近2万元 1万元花在手机游戏 女佣冒签雇主14张支票被判监10个月 音乐人义助小贩