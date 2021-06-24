剩余屋契虽逐年减少 “有地组屋”转售价 近20年增幅逾七倍

橙易产业研究与咨询部根据官方数据整理给《联合早报》的资料显示，截至昨天，本地至今累计的“有地组屋”转售交易中，有593宗是三房式；65宗是四房式。

本地迄今累计的658宗三房式和四房式双层“有地组屋”转售交易中，有九宗是以逾百万元转手的黄埔一带组屋。其中一个最近创下本地迄今最高组屋转售价，以128万6000元转手。