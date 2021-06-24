同样是辉瑞 仅商标不同 本地将开始施打复必泰疫苗 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月24日 5:00 AM 本地将开始施打复必泰疫苗，这款疫苗和目前使用的辉瑞疫苗一样，都属于BNT162b2疫苗，只是品牌名称不同。（法新社） 字体大小: 小 中 大 本地将开始施打和辉瑞疫苗一样的复必泰疫苗，接种两款疫苗中的任何一款，接种者接种记录中疫苗的英文名将统一为“Pfizer-BioNTech／Comirnaty”。卫生部昨天发文告说，随着我国增加疫苗供应，新加坡将开始接收一批名为复必泰（Comirnaty）的疫苗。这款疫苗和目前本地接种计划中使用的辉瑞（Pfizer-BioNTech）疫苗一样，都属于BNT162b2疫苗，只是品牌名称不同。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 卫生部 新加坡 冠病疫苗 复必泰 盗领近2万元 1万元花在手机游戏 女佣冒签雇主14张支票被判监10个月 音乐人义助小贩