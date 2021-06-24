同样是辉瑞 仅商标不同 本地将开始施打复必泰疫苗

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年6月24日 5:00 AM

本地将开始施打复必泰疫苗，这款疫苗和目前使用的辉瑞疫苗一样，都属于BNT162b2疫苗，只是品牌名称不同。（法新社）
本地将开始施打复必泰疫苗，这款疫苗和目前使用的辉瑞疫苗一样，都属于BNT162b2疫苗，只是品牌名称不同。（法新社）

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本地将开始施打和辉瑞疫苗一样的复必泰疫苗，接种两款疫苗中的任何一款，接种者接种记录中疫苗的英文名将统一为“Pfizer-BioNTech／Comirnaty”。

卫生部昨天发文告说，随着我国增加疫苗供应，新加坡将开始接收一批名为复必泰（Comirnaty）的疫苗。

这款疫苗和目前本地接种计划中使用的辉瑞（Pfizer-BioNTech）疫苗一样，都属于BNT162b2疫苗，只是品牌名称不同。

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