政府投资38亿元 加强数码科技发展

政府科技局发文告说，这笔资金将用来改良民众与企业使用的政府数码服务，以及重新构建政府数码基础设施。其中，27亿元将投资在250个数码项目，包括为民众可使用的SG生活助手手机应用增添新功能。

让人一目了然申请援助的应用、用人工智能批改英文作业……政府将投资38亿元采购资讯通信科技，大力推动智慧国的发展。这是政府这五年来在这方面投资的最高金额。