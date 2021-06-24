政府投资38亿元 加强数码科技发展

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来自 / 联合早报

文 /
陈劲禾

发布 / 2021年6月24日 5:00 AM

SG生活助手手机应用增添新功能后，国人可以在应用上查看与哪个政府机构有预约。应用也显示政府提供援助的相关信息。（政府科技局提供）
SG生活助手手机应用增添新功能后，国人可以在应用上查看与哪个政府机构有预约。应用也显示政府提供援助的相关信息。（政府科技局提供）

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政府科技局发文告说，这笔资金将用来改良民众与企业使用的政府数码服务，以及重新构建政府数码基础设施。其中，27亿元将投资在250个数码项目，包括为民众可使用的SG生活助手手机应用增添新功能。

让人一目了然申请援助的应用、用人工智能批改英文作业……政府将投资38亿元采购资讯通信科技，大力推动智慧国的发展。这是政府这五年来在这方面投资的最高金额。

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