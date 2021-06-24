政府投资38亿元 加强数码科技发展 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈劲禾 发布 / 2021年6月24日 5:00 AM SG生活助手手机应用增添新功能后，国人可以在应用上查看与哪个政府机构有预约。应用也显示政府提供援助的相关信息。（政府科技局提供） 字体大小: 小 中 大 政府科技局发文告说，这笔资金将用来改良民众与企业使用的政府数码服务，以及重新构建政府数码基础设施。其中，27亿元将投资在250个数码项目，包括为民众可使用的SG生活助手手机应用增添新功能。让人一目了然申请援助的应用、用人工智能批改英文作业……政府将投资38亿元采购资讯通信科技，大力推动智慧国的发展。这是政府这五年来在这方面投资的最高金额。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 智慧国 数码化 云端科技 人工智能 盗领近2万元 1万元花在手机游戏 女佣冒签雇主14张支票被判监10个月 音乐人义助小贩