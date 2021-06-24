涉开车时未让路与电单车相撞 滨海市区线首席执行官被控

新捷运的滨海市区线首席执行官被指开车时未让路给电单车，结果与电单车相撞，导致骑士和后座乘客双双受伤，昨天被控上国家法院。

被告魏明冠（62岁）面对两项抵触公路交通法令的控状。

控状指，他于今年2月5日中午12时13分，开车行驶在兀兰路往武吉知马路上段，正要转入克兰芝快速公路往武吉知马快速公路方向的道路上时，没有让路给一辆电单车，结果与电单车相撞，导致74岁男骑士受伤，而68岁的后座女乘客则蒙受重伤。