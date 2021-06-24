涉开车时未让路与电单车相撞 滨海市区线首席执行官被控 订户 来自 / 联合早报 文 / 王英慧 发布 / 2021年6月24日 5:00 AM 新捷运滨海市区线首席执行官魏明冠被控上庭，面对两项抵触公路交通法令的控状。（取自新捷运网站） 字体大小: 小 中 大 新捷运的滨海市区线首席执行官被指开车时未让路给电单车，结果与电单车相撞，导致骑士和后座乘客双双受伤，昨天被控上国家法院。被告魏明冠（62岁）面对两项抵触公路交通法令的控状。控状指，他于今年2月5日中午12时13分，开车行驶在兀兰路往武吉知马路上段，正要转入克兰芝快速公路往武吉知马快速公路方向的道路上时，没有让路给一辆电单车，结果与电单车相撞，导致74岁男骑士受伤，而68岁的后座女乘客则蒙受重伤。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新捷运 首席执行官 公路交通法令 盗领近2万元 1万元花在手机游戏 女佣冒签雇主14张支票被判监10个月 音乐人义助小贩