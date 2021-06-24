巴士上辱骂印族女子 女子认罪判监四周

印族女子搭巴士时无故遭另一名女子高声辱骂，并对她比手画脚，蓄意发表伤害她种族的言语。对方不断辱骂，印族女子于是拍下三段共超过七分钟的视频，然后报警。

40岁的西蒂爱莎（Siti Ai'sha Binte Jaffar）昨天承认蓄意发表伤害他人种族情感的言论，被判坐牢四周。

根据案情，去年9月3日早上9时30分左右，受害人（33岁）在大士关卡乘搭182号巴士，当时双层巴士的底层只有被告。被告面向后方坐在靠近巴士司机的座位上，受害人则往后坐在靠车尾的座位。

受害人原本戴着耳机听音乐，在发现被告瞪着她，对她比手画脚后，便关掉音乐听被告到底在说什么。这时，她听见被告对她说许多侮辱她的种族的言语，她便用手机录下被告的行为。

被告录下三段共长达七分钟又三秒的视频，主控官在庭上播放其中两段视频。

最短的视频中可见被告不断比手画脚，高声地说“你的心黑……全部都黑……”。在另一段视频中，她说：“……你是印度人，那么黑……我讨厌你的肤色……我不喜欢你的脸。”

主控官说，被告在没有被激怒的情况下，持续辱骂受害人。由于近期发生多起类似事件，主控官认为必须严惩以达到阻吓的作用，促请法官判她坐牢二至四周。

主控官也提到，被告被控后曾获得保释，但她却弃保潜逃，因此今年5月28日被捕，还押至今。

被告没有在庭上向法官求情或针对自己的行为作出解释。

法官下判前说，被告的罪行非常严重，我国不容许发生在公共场合长时间侮辱其他种族的事件，因此判刑须有阻吓性，最终判被告监禁四周。