空军第143中队仍是最佳战斗机中队 订户 来自 / 联合早报 文 / 梁伟康 发布 / 2021年6月24日 5:00 AM 143中队获得最佳战斗机中队的荣誉，这也是他们第二年获得这个奖项。图为该中队的黄伟良三级上士（左一）、赵志伟少校（左二）、何机源三级军士专才（右二），以及尹建昇中尉（右一）。他们现在身在关岛受训。（国防部提供） 字体大小: 小 中 大 虽然是连续第二年夺得最佳战斗机中队荣誉，这次获奖对空军部队第143中队而言一点也不容易，但很有意义。因为这是在疫情席卷全球的情况下，努力取得的成果。冠病病毒改变了人们对很多事情的处理方式，但保卫我国领空的工作不受影响，依然须时刻确保我国的防御能力处于最佳状态。操作F-16型战机的143中队指挥官赵志伟少校受访时说：“无论有没有冠病，保卫我国领空是一个24小时全天候都在进行的任务......为了维持我们最高水平的战备能力，我们必须长时间与家人分离。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡 国民服役 全职国民服役 新加坡武装部队 空军 最佳单位 盗领近2万元 1万元花在手机游戏 女佣冒签雇主14张支票被判监10个月 音乐人义助小贩