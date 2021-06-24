空军第143中队仍是最佳战斗机中队

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来自 / 联合早报

文 /
梁伟康

发布 / 2021年6月24日 5:00 AM

143中队获得最佳战斗机中队的荣誉，这也是他们第二年获得这个奖项。图为该中队的黄伟良三级上士（左一）、赵志伟少校（左二）、何机源三级军士专才（右二），以及尹建昇中尉（右一）。他们现在身在关岛受训。（国防部提供）
143中队获得最佳战斗机中队的荣誉，这也是他们第二年获得这个奖项。图为该中队的黄伟良三级上士（左一）、赵志伟少校（左二）、何机源三级军士专才（右二），以及尹建昇中尉（右一）。他们现在身在关岛受训。（国防部提供）

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虽然是连续第二年夺得最佳战斗机中队荣誉，这次获奖对空军部队第143中队而言一点也不容易，但很有意义。因为这是在疫情席卷全球的情况下，努力取得的成果。

冠病病毒改变了人们对很多事情的处理方式，但保卫我国领空的工作不受影响，依然须时刻确保我国的防御能力处于最佳状态。操作F-16型战机的143中队指挥官赵志伟少校受访时说：“无论有没有冠病，保卫我国领空是一个24小时全天候都在进行的任务......为了维持我们最高水平的战备能力，我们必须长时间与家人分离。”

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