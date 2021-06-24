狮城美味多线上对话会 近500公众隔空发掘美食故事 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈美谕 发布 / 2021年6月24日 5:00 AM 由推广华语理事会成员李仪文（左起）主持的“狮城美味多 一口一文化”线上对话会，昨天邀请到资深艺人林益民、电台96.3好FM DJ林安娜、潮州发记餐馆老板李长豪，以及美食博客汪万荣担任嘉宾，与公众隔空分享本地美食文化。（推广华语理事会提供） 字体大小: 小 中 大 为让公众认识新加坡的美食文化，发掘特色美食背后的故事，讲华语运动与推广华语理事会在昨天举办名为“狮城美味多一口一文化”的线上对话会，吸引了约500名公众报名参加。近一个半小时的节目由新加坡华族文化中心节目处长兼推广华语理事会成员李仪文主持，主讲嘉宾包括资深艺人林益民、本地老字号潮州发记餐馆第三代掌舵人李长豪、美食博客汪万荣，以及电台96.3好FM DJ林安娜。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 推广华语理事会 讲华语运动 新加坡美食 盗领近2万元 1万元花在手机游戏 女佣冒签雇主14张支票被判监10个月 音乐人义助小贩