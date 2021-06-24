狮城美味多线上对话会 近500公众隔空发掘美食故事

为让公众认识新加坡的美食文化，发掘特色美食背后的故事，讲华语运动与推广华语理事会在昨天举办名为“狮城美味多一口一文化”的线上对话会，吸引了约500名公众报名参加。

近一个半小时的节目由新加坡华族文化中心节目处长兼推广华语理事会成员李仪文主持，主讲嘉宾包括资深艺人林益民、本地老字号潮州发记餐馆第三代掌舵人李长豪、美食博客汪万荣，以及电台96.3好FM DJ林安娜。