本地音乐人沙比尔向一些小贩购买食物，送到客工宿舍请客工品尝，既能给小贩带来生意，也能让客工享用本地的美食。

为了帮助受疫情影响，但又不会使用网上服务的小贩中心摊主，本地音乐人沙比尔（Shabir Tabare Alam，36岁，右）突发奇想，将富有本地文化的小贩食物带给住在宿舍里的客工。既能给小贩带来生意，也能让客工享用不一样的美食，并进一步了解我国文化。

沙比尔受访时说：“一些客工告诉我，他们在本地工作了10年，但从来没有品尝过马来炒面。一些摊主可能年纪较长，不会使用数码平台，也没有任何其他宣传的方式，所以我想为这两组人搭桥。”

早前因为不能堂食的条例令本地不少小贩的生意受打击，尤其市中心的小贩中心摊主，生意更是惨淡。沙比尔的公司Shabir Music Asia率先拿出2000元来推动“WeEat”的试点计划，与冠病19客工援助联盟（CMSC）以及由客工创办的网上新闻平台24asia，向一些小贩购买食物，送到客工宿舍请客工品尝。

目前计划已进一步扩展，通过网上募款，10天内筹到1万元，帮助大约10个小贩，并为近1000名客工送餐。因为公众的热烈反应，这项计划将会延长至7月底，筹款的目标提高至2万元。

沙比尔说：“我们主要是要确保能帮助有需要的小贩生存，所以选择向一些小贩做出大量的订单，比如一次订购120份食物，同时能让越多客工尝到新加坡美食越好。”

WeEat也通过24asia举办一系列网上文章和线上节目分享有关本地食物的文化，让客工就算不出门，也能体验一下新加坡。沙比尔说：“我有成功的事业都是靠本地社群的支持，所以我常想回馈社会。客工也为我国付出很多，所以这是一种方式告诉客工，我们并没忘记他们。”