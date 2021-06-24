六旬女商人 一通电话痛失10万

接获“新电信”一通电话，指IP地址被黑客盗用，狮城女商人为保清白让“网络安全部门”远程控制电脑，还透露了银行账户及密码，3天半内痛失10万元。

涉案的受害人夏洛特（60多岁，化名）接受媒体访问时绘述去年4月的遭遇。

她在一天下午接获一通电话，对方声称是新电信的职员，并指她的IP地址被黑客盗用，得交由“网络安全局”调查及追踪黑客。夏洛特随后被转介给另一名“当局”人员，对方要求她交出银行账号，以及一次性密码等个人资料，此外，她还应要求下载了电脑软件，让对方能远程操控自己的电脑。

“骗子以假乱真，视频聊天时还出示职员编码、电话号码和相关部门的徽号等。”

接下来的三天半里，夏洛特的两个银行账户被转走了五笔款项，其中一次还是她按照指示电汇到一个香港账户，总共损失了约10万元。骗子当时还使用她的个人资料在本地一个虚拟货币交易平台Coinhako注册账号，准备通过这个管道转走一笔钱。

虚拟货币交易平台Coinhako获颁社区合作奖。（警方提供）

平台发现交易可疑后马上通知警方，警方则第一时间联系上受害者，才让她如梦初醒。

据了解，警方目前已协助夏洛特追回6万元左右，但骗子所使用的电话号码及其它联系方式大多经过掩饰，短时间内难以锁定身份。

完整报道，请翻阅2021年6月24日的《新明日报》。