超市2元榴梿 引200人长龙

榴梿旺季正式启动，全岛掀起吃榴梿热潮，不少民众为了吃便宜榴梿，不惜顶着大太阳在各榴梿摊前排队等待上一两个小时。勿洛中心昇菘超市昨天（6月23日）以2元榴梿引起排队热潮后，今早9时不到又吸引大批榴梿迷排队；位于忠邦城的榴梿摊，今早也出现排队人龙。

随着马来西亚榴梿盛产旺季，本地榴梿摊贩开始忙碌起来，各邻里区的榴梿摊都迎来购买的榴梿老饕。

位于勿洛中心的昇菘超市，昨天就以2元、5元和10元的价格售卖榴梿，而红虾等名种榴莲只卖5元，结果吸引榴梿粉从全岛各地蜂拥而至。

超市员工透露，昨早约9时送来两罗厘的榴梿，大多以2元、5元和10元的价格便宜卖，结果顾客反应极好，现场的排队人龙一度超过200人，因此在下午2时左右一度停售，等顾客的情绪降低温后，才在下午4时继续售卖，结果到傍晚7时已差不多售罄。

昨天买不到榴梿的顾客，今天一早就来排队。陈女士（55岁，退休）今早9时30分来到现场，她说：“我想买来做糕点。”林家明（30岁，海运物流业者）则准备买200元榴梿，回去与家人大快朵颐。

昇菘发言人受询时说，这次榴梿促销视产量而定，大概为期两个星期。公司也特别安排人员控制人潮，并吁请顾客排队及遵守安全距离措施。

忠邦第102座组屋的榴梿摊位，今早也吸引了许多人前来选购，接近中午太阳正热的时候，摊位前还是排起等待购买榴梿的人龙。

完整报道，请翻阅2021年6月24日的《联合晚报》。