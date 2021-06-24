13岁女开小货车 暴冲倒退卡大水沟

进错排挡错踩油门，13岁小女生开小货车暴冲倒退，车子冲过路堤后滑落约四五米的大斜坡，撞倒栏杆卡在大水沟里。过程中女生的眼镜被震飞，幸好没有受伤，自己从车里爬了出来。

这起惊险的车祸发生在昨天（6月23日）下午3时24分，地点是直落布兰雅坡（Telok Blangah Rise）第40座组屋前方的停车场。

记者抵达现场时，小货车正卡在停车场后方一个大斜坡底部的沟渠里，现场有两辆拖车在尝试将货车拖回停车场。

知情者娜妮雅（Rania，15岁）说，车子是叔叔的，早前停在第40座组屋的停车场。停车位后方是约四五米高的大斜坡，斜坡的底部有一个栏杆围起来的大沟渠。

娜妮雅说，叔叔让妹妹去车里拿东西，但妹妹却将车钥匙给了一个13岁的女生。那个女生是姐妹俩的好朋友，平时大家都会一起玩耍。

娜妮雅透露，13岁女生不知何故在嬉闹时爬进货车，并启动引擎。可是小女生不知道如何控制车子，进错了后退档后，又错踩油门，结果车子就突然往后暴冲。

娜妮雅说：“朋友告诉我，她当时整个人往后倒，眼镜也被震飞了。直到车子撞到栏杆后才停下来，车尾卡在沟渠内。她自己从车里爬出来，没有受伤。”

车祸发生后，娜妮雅的妹妹和朋友在家人的陪同下，到附近邻里警署录口供。

车主库玛（Kumar，40岁）证实了侄女的说法，他很无奈地说：“她们都是孩子，所以我也不好说什么。我大约3点多接到交警的通知，才知道发生了意外。”

警方受询时透露，没有人在车祸中受伤，案件正在调查中。

完整报道，请翻阅2021年6月24日《联合晚报》。