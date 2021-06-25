已接种疫苗者将可参与大型活动 出国也较自由

已接种冠病疫苗者日后可参与人数更多的大型活动，须遵守的安全管理措施也将放宽，甚至可以较自由地出国。

联合领导政府抗疫跨部门工作小组的财政部长黄循财昨天（6月24日）在记者会上作出以上宣布，并表示政府已在做这方面的探讨。

他说，像宗教活动、演唱会与体育运动等，若参与活动的全都是已接种疫苗者，即可允许更多人出席，维持社交距离的安全措施也可放宽。

另外，已接种疫苗者出国归来时，视到过的国家而定，居家通知期可缩短，甚至无须遵守居家通知，而是以冠病检测取代。“这些是以后适用于已接种者的指导原则，我们还在研究，准备就绪后会公布详情。”

下月中应可将堂食限制 从每组两人调高至五人

黄循财也提到，随着我国加速展开疫苗接种，下个月中应可按原定计划，将堂食的人数限制从每组两人调高至每组五人。

联合领导抗疫跨部门工作小组的贸工部长颜金勇说，政府是根据全国疫苗接种率制定未来的开放政策，虽然目前有一半人口完成接种，但还有一半人口还未完成，因此无法全面开放经济。

他说，即使到了8月预计有三分之二的人口完成接种，也还是不够。须达到更高的接种率，才能恢复更多高风险的活动。

除了黄循财提到的大型活动与出国旅游，颜金勇说，其他可恢复的高风险活动还包括让外籍员工入境，尤其是客工及女佣，好让停滞的项目重启，缓解企业承受的巨大压力，以及减轻家庭的负担。

未接种者新常态下是否较不利？王乙康：有区别是合理的

针对未接种疫苗者是否会在经济开放后的新常态中处于不利，联合领导抗疫跨部门工作小组的卫生部长王乙康说，这个群体以后参加大型活动可能须事先接受检测，旅游的便利则会保留给染疫风险较低的已接种者。

“从公共卫生的角度来看，有一些区别是合理的。”