冠病疫苗供应如期抵达 我国加快接种计划至每天8万剂

政府也会在下来几天开放多50万个首剂疫苗预约名额。若疫苗供应继续如期运抵我国，到了7月下半月，多数愿意接种的符合条件者将已至少接种首剂疫苗。届时，政府也将探讨缩短接种两剂疫苗的间隔时间至四周。

新加坡正步入全国冠病疫苗接种计划的关键提速阶段。由于疫苗供应可提前运抵我国，政府将从明天起加快接种步伐，将每日施打的疫苗剂量从目前的4万7000剂，显著提高七成至8万剂。

政府也会在下来几天开放多50万个首剂疫苗预约名额。若疫苗继续如期运抵我国，到了7月下半月，多数愿意接种的符合条件者将已至少接种首剂疫苗，获得一定的保护。到时候，政府将检讨接种两剂疫苗的间隔时间，从之前宣布的六到八周缩短至四周。

卫生部长王乙康昨天（6月24日）在抗疫跨部门工作小组记者会上宣布，新加坡已经来到疫苗接种计划的关键阶段。截至前天，我国已施打超过500万剂疫苗。约300万人已至少接种第一剂，相当于过半人口；其中200万人已完成两剂接种。

年长者接种率仍不足

尽管接种计划稳步推进，政府仍特别关注年长群体的接种率。符合接种条件的60岁及以上年长者中，约75％已完成接种或预约接种，但王乙康认为这还不够。

“年长者染上冠病，症状会比较严重，所以他们的接种率应该比年轻人高。”

联合领导抗疫跨部门工作小组的财政部长黄循财以近日红山一带的超级传播事件为例说明，该区很多确诊病患都是年长者，而这很有可能发生在新加坡的任何一个地方，包括年长者比例高的地区。

他鼓励民众说服家中的年长者尽快接种疫苗，以保障他们的安全。“不要以为没关系，我的父母都待在家里，很少出门。探望你父母的访客也有可能把病毒带到你家。”

另一方面，45岁至59岁的群体中，77％已完成接种或预约接种；40岁至44岁则有七成。学生的接种率也令人鼓舞，达83％。

王乙康说，随着疫苗供应时间表确定下来，政府有信心能为更多人接种，并加快接种速度。“我们现在可以开放多50万个首剂疫苗的预约名额，让更多人在7月中之前预约接种，之后几周也会增加更多预约时段。”

约150万名年龄介于12岁至39岁的新加坡公民已可从本月10日起优先预约接种，至今有39％已完成接种或预约。由于疫苗供应不再受限，卫生部将把优先预约期再延长一周至下月1日，让人们有更多时间登记，预约更早的接种时段。

已预约在下月中至月底接种首剂疫苗的人，也可重新预约更早的时段。卫生部说，已登记接种但还未收到预约链接的人，预计会在下周收到附有链接的短信。

7月2日起，12岁至39岁的永久居民和长期证件持有者也可开始登记接种，并会陆续收到短信。

希望国庆日前后 至少三分之二居民完成两剂接种

王乙康说，若疫苗继续如期运抵我国，到了7月下半月，绝大多数人口已至少接种首剂疫苗。“到时候大家无须再等六到八个星期，等到8月或更迟才接种第二剂疫苗。你在接种第一剂后，只要四个星期就可以接种第二剂了。”

他也指出，政府将邀请已登记接种者，把第二剂的接种预约从8月提前至7月。“这能让更多人完成两剂接种，尽快得到最大的保护。”

联合领导抗疫跨部门工作小组的王乙康、黄循财和贸工部长颜金勇昨天在联名发表的文章中阐明接种计划的两个目标，即到了7月初，让三分之二的本地居民至少接种第一剂疫苗；在国庆日前后，让至少三分之二的居民完成两剂接种。

李显龙总理昨晚也在面簿发文吁请民众尽快接种，保护自己和至亲。“让我们尽自己的一分力，在8月9日实现这一目标，以自豪和喜悦的心情庆祝国家的生日。”