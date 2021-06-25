登出感应器启用 公众未察觉导致使用率偏低

本周起，SafeEntry Gateway登出感应器将在人流较多以及允许人们摘下口罩近距离接触的场所投入运作，使用方式与登记入场的感应器相同。但据记者观察，多数公众并未察觉这一新设施，商场繁忙时段一小时内只有不到10人使用。

汤申大厦三天前在四个出入口安装了蓝色的登出（check-out）感应器，是首批启用此设施的公共场所之一。不过，由于周边并无告示提醒公众离开时可通过感应器登记离场，一部分访客仍依照惯例在合力追踪应用上手动登出，其余则完全没有登出。

记者昨天走访汤申大厦时发现，中午11时至12时的繁忙时段仅有不到10人主动使用新安装的感应器，只有在保安提醒后才有更多公众尝试这个新的登出方式。

住在附近的谢家慧（45岁，公务员）每周会来汤申大厦两次，因此早已将这个商场的登记信息存储在合力追踪手机应用中，每次直接手动登记。

她受访时说：“我已经习惯通过手机应用来为我和家人一起登记，所以从没用过SafeEntry Gateway，也没注意到有新的登出感应器。”

另一名公众杨韵明（69岁，退休）则更倾向于使用SafeEntry Gateway感应器，并认为这种登记和登出的方式比扫描QR码更快捷。

“既然进入商场登记时有一个感应器，那在离开商场时也有类似设备是再好不过了，这样政府就能更准确地知道公众何时离开某个地点，以及是否曾和冠病病例在同个范围内。”

两感应器同桌“又进又出”

然而记者观察到，登记进入和离开商场的感应器都放在同一张桌子上，因距离较近，偶尔会同时听到同一个人“又进又出”的两次“哔”声。

为让追踪接触者的工作更准确，包括医院和健身房等人流量较大，并允许人们摘下口罩近距离接触的场所，都会逐步安装SafeEntry Gateway登出感应器。符合条件的企业将接到通知，在未来几周内收到感应器。

在市区一家健身中心担任经理的郑雪芬（52岁）说，中心之前安装登入感应器后颇受顾客欢迎，因此期待收到登出感应器，以完善场地设备。

卫生部从4月19日开始要求商场、超市、医院、图书馆与电影院等人流较多的场所，在入口安装感应器，方便访客登记。