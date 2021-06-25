红山感染群已接种者大多症状轻微 加护病房留医五病患都未施打疫苗

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来自 / 联合早报

文 /
黄贝盈

摄影 /
邝启聪

发布 / 2021年6月25日 5:00 AM

红山景第115座巴刹与熟食中心后天将重新开放。该处早前已进行彻底清洗和消毒工作。（邝启聪摄）
红山景第115座巴刹与熟食中心后天将重新开放。该处早前已进行彻底清洗和消毒工作。（邝启聪摄）

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红山一带的感染群有近47％的病例是60岁以上年长者。其中，红山景第115座巴刹与熟食中心感染群有逾五成病例尚未接种疫苗，已接种者则大多仅出现轻微症状甚至无症状。

另外，截至前天在医院加护病房留医的五名病患，则都尚未接种疫苗。

卫生部医药服务总监麦锡威副教授昨天在记者会上说，这进一步印证未接种者若染病，可能会出现较严重病症，需要供氧或住进加护病房。他因此再次呼吁人们尽快接种。

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