红山感染群已接种者大多症状轻微 加护病房留医五病患都未施打疫苗 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄贝盈 摄影 / 邝启聪 发布 / 2021年6月25日 5:00 AM 红山景第115座巴刹与熟食中心后天将重新开放。该处早前已进行彻底清洗和消毒工作。（邝启聪摄） 字体大小: 小 中 大 红山一带的感染群有近47％的病例是60岁以上年长者。其中，红山景第115座巴刹与熟食中心感染群有逾五成病例尚未接种疫苗，已接种者则大多仅出现轻微症状甚至无症状。另外，截至前天在医院加护病房留医的五名病患，则都尚未接种疫苗。卫生部医药服务总监麦锡威副教授昨天在记者会上说，这进一步印证未接种者若染病，可能会出现较严重病症，需要供氧或住进加护病房。他因此再次呼吁人们尽快接种。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠状病毒19 红山景巴刹与熟食中心 丰收季节榴梿便宜卖 本地多处掀抢购热潮 放手一搏有收获