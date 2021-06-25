我国向美药商Novavax订购重组蛋白疫苗 年底接收 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月25日 5:00 AM 在诺瓦瓦克斯发布的最新报告中，公司生产的疫苗整体效能为90.4％。图为设于美国马里兰州盖瑟斯堡的公司总部。（彭博社） 字体大小: 小 中 大 新加坡已在今年1月和美国制药公司诺瓦瓦克斯（Novavax）签订预购协议，购买该公司的重组蛋白疫苗，最迟在今年底接收这款疫苗。卫生部长王乙康昨天在抗疫跨部门工作小组的记者会上表示，我国积极为全国接种计划寻找其他高质量、安全且有效的非信使核糖核酸（mRNA）疫苗。政府希望能在今年年底前接收诺瓦瓦克斯疫苗，为想接种非信使核糖核酸疫苗的人提供选择。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡 冠病疫苗 记者会 卫生部 新加坡国立大学 蛋白质 诺瓦瓦克斯 冠状病毒19 丰收季节榴梿便宜卖 本地多处掀抢购热潮 放手一搏有收获