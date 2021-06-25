我国向美药商Novavax订购重组蛋白疫苗 年底接收

新加坡已在今年1月和美国制药公司诺瓦瓦克斯（Novavax）签订预购协议，购买该公司的重组蛋白疫苗，最迟在今年底接收这款疫苗。

卫生部长王乙康昨天在抗疫跨部门工作小组的记者会上表示，我国积极为全国接种计划寻找其他高质量、安全且有效的非信使核糖核酸（mRNA）疫苗。政府希望能在今年年底前接收诺瓦瓦克斯疫苗，为想接种非信使核糖核酸疫苗的人提供选择。