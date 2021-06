一本刊物因含极端主义观点,并导致20岁前全职国民服役人员自我激进化,被通讯及新闻部在不良刊物法令下列为禁书。

根据通讯及新闻部昨天发出的文告,这本书名为《揭开伊宰·丁·卡桑烈士旅精英部队的秘密:年轻一代的殉道者》(“Uncovering the secrets of the Izz Ad-Din Al Qassam Brigades Elite Force: The Young Generation of Seekers of Martyrdom”),作者是阿布巴卡(Abdul Aziz Abu Bakar)和哈拉比(Adnan M. El Halabi),2015年由Hijjaz Records出版。