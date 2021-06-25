黄诗惠经营居家美甲生意已有两年，在圈子里已小有名气，所赚的钱也够她开销，她因此决定把美甲室当全职工作。

虽然担心大众对居家美甲室的可靠度有疑虑，黄诗惠（23岁，自雇人士）2019年10月时，还是决定放手一搏，独自在家经营“Inailforfung”，同时拼搏事业与学业。

正式开店前，黄诗惠提及有意创业，父母却不赞成，觉得做美甲“没有前途”，也没有给她额外的经济扶持。“我没有做美甲的经验，也没经过培训，父母担心会功亏一篑。”

黄诗惠却执意经营美甲室，她花光储蓄，上网购买美甲室的必备品，在家中客厅角落摆了一张小桌子，在亲朋好友的指甲上“实验”，之后在Instagram分享她的小小成果。

后来，Instagram上出现越来越多居家美甲室，更多人找她预约。父母见她逐渐有所成就，最终支持她的决定。

黄诗惠受访时说：“除了亲友支持，Instagram上的其他网红美甲师也纷纷留言鼓励我。”

相较于其他美甲店，黄诗惠选用的设计十分抽象，她喜欢用鲜明的颜色、刻意撞色或做出大理石纹效果。身为水晶收藏者，她的灵感往往来自收藏品，或在外头看到的包包等物品纹路和设计。顾客也常会让她看照片或告诉她她们想要什么颜色和整体效果，让她临场发挥，设计美甲。

她说，不是人人都能接受她的临场设计。她曾遇到比较“难伺候”的顾客，对她指指点点、故意刁难，但她没气馁，反而立志做出更好看的美甲。

如今，工作室开了两年，黄诗惠也毕业一年，在圈子里已小有名气，所赚的钱也够她开销，她决定把美甲室当全职工作。

“我去年从莫道克大学大众传播系毕业，那时刚好是病毒阻断措施期间，很难找到相关工作。虽然不是每个人都能全职做居家生意，但我现在也不考虑找其他工作了，只想全心经营美甲室。”