因疫情停飞 空姐与厨师父联手卖娘惹餐

新航空姐因疫情停飞，近4个月零收入后，决定转换“跑道”，与当厨师的父亲在小贩中心联手卖娘惹餐。

30岁的前空姐林欣怡告诉记者，五年前加入新航，怎料去年疫情突袭，重创航空业，导致她被殃及而停飞，几乎四个月零收入。

她忆述，离职后曾一度兼职当保险经纪，最终在父亲的鼓励下，决定追逐年少时的梦想，当一名小贩。

“我在念理工学院时就曾有过这念头，但当时没资金，如今有了本钱，也觉得应该趁年轻闯一闯，或许危机就是转机，再加上父亲的支持，才毅然决然投身餐饮业。”

去年10月开始，她就与父亲共同筹备创业，两人常到不同的小贩中心实地考察，也走访了多家娘惹餐厅“偷师”，筹备多个月后，终于在今年2月中，于芳林苑熟食中心开设娘惹餐摊位。

她坦言，转换“跑道”最初，曾感到不适应，毕竟过去都是打扮美美的，而小贩中心又闷又热，放工后全身油烟味，还常被烫伤。

“但是，现在自己当老板，凡事亲力亲为，也从中学习到很多，那种满足感难以言喻。”

虽然疫情间创业加剧了创业的困难，但她仍保持乐观态度，相信会越来越好。

“我们现在已有不少回头客，顾客们也会介绍朋友来用餐，这些都是支撑我坚持下去的动力。”

完整报道，请翻阅2021年6月25日的《新明日报》。