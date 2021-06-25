红山景巴刹后天重开 小贩忧开档没生意

红山景第115座巴刹与熟食中心本周星期天（6月27日）可重开，不少摊贩刚结束隔离，预料生意暂时不会有起色，有者决定延后开业。

红山景第115座共有100个巴刹摊贩、84个熟食中心摊贩，截至今日，与该巴刹与熟食中心有关联的冠病确诊病例数已达85人。

红山景小贩商联会主席陈德（74岁）受访时表示，红山景巴刹与熟食中心26日将最后一天进行清理消毒，27日可重新开业，但他料想当天能开业的小贩不多。

“我估计27日可以开的摊位不多，或许卖饮料和点心这种不需要太多准备的摊位可以马上重开。”

他也透露，一些摊贩可能会隔离到29日或更久，因此预计能够如期开业的摊贩不多。他自己则在13日接到隔离令，与太太和女儿一起在家中隔离。

“我之前在那里有档口，但年纪大了就退休没有做，不过作为商联会主席，偶尔会和他们接触，因此需要被隔离。”

隔离期间，他和家人一起上网买菜，在家做饭，更多地与家人相处。“与家人一起就不会无聊，大家一起看电视、看书、看报。”

他26日可结束隔离，隔离期间一家三口的检测都呈阴性。“庆幸我们三人都打了两针疫苗，目前都身体健康。”

在该熟食中心开娘惹食物摊的黄女士（63岁）表示，自己打算7月10日才开档。“我觉得开了也没有人敢来，我担心白做工，所以决定延后开业。”

黄女士在本月11日接到隔离令在家隔离，预计今天结束。据之前报道，至少20名摊贩须要隔离。

完整报道，请翻阅2021年6月25日的《新明日报》。