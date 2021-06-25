有雇主申诉：女佣“吊起来卖” 要求月薪900元

市面上女佣难求，有雇主上网申诉女佣“吊起来卖”，不仅要求900元的月薪，而且还表明不要洗车，也不要每天都抹地。受访雇主表示，现在的女佣要求加薪又要工作轻松，很难满足他们。

受冠病疫情影响，各国出入境措施严格,我国边境管控措施收紧，导致本地女佣市场供不应求。近日一名雇主方女士在面簿发文，讲述她面试一名女佣时，对方提出的各种要求，包括要求高达900元的月薪，让她感到无奈。

根据贴文，方女士指这名女佣在原雇主处已经工作了九年，最近要求加薪，但原雇主没能力支付，所以她要求找新雇主。而刚好方女士也要请女佣，于是便安排面试该名女佣。

方女士在贴文说：“这名女佣愿意每月少休息两天，要求每个月900元的月薪，她甚至要求不要洗车，以及每两天抹一次地。”

但方女士跟该女佣说，由于家中没有老人和孩子要照顾，女佣只需做家务和煮饭，若是每两天才抹地，那没抹地的那一天该做什么呢?

后来那名女佣告诉方女士，她并非是女佣理想中的雇主，面试也就此结束。《联合晚报》尝试向方女士了解更多情况，但至今没有回复。

在本地工作的外籍女佣，月薪一般介于450元至700元之间，取决于她们的国籍和工作经验。然而过去一年多的女佣薪金可说是水涨船高，不少女佣也坐地起价而选择“跳槽”。

《联合晚报》访问另一名育有两名孩子的黄太太（38岁），她家中工作了四年的女佣，也在去年底（2020年）要求加薪，最后转到其他家庭服务。

黄太太说：“她要求加薪又要工作轻松，所以去年底要求中介将她转到家中没有小孩子的家庭，我现在还在等着合适的新女佣。”

本地新媒体平台红蚂蚁网站早前也曾报道，有些急着要聘请女佣的雇主，在网上开出900元至1200元的高薪，结果引起网民批评“搞坏行情”。

完整报道，请翻阅2021年6月25日《联合晚报》。