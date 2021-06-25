为筹赌本背信弃义 白发嫂卷走老板老友143万

老板有情，老友亦有义，但白发嫂却毫不珍惜，为了筹集赌本背信弃义，三年内卷走老板和失智老友逾143万元，最终落得入狱6年10个月的下场！

白发嫂郭薇琼（译音，62岁），昨天（6月24日）承认两项伪造支票和一项失信控状，另一项交由法官下判时一并考虑。

根据案情，被告2013年在一家公司负责管理公司账户，无奈公司因周转不灵在2015年转手，获得一笔约125万元的转手费。

在公司转手后，老板仍义气地持续支付被告1800元月薪，让她帮忙管理公司账户和保管支票簿。

但被告却萌起贪念，在2015年12月至2018年3月间冒签了180张支票，一点一点掏空公司的银行户头，挪走了125万5690元。直到公司户头再也提不出钱后，被告才住手。

一名审计员事后发现异状通报公司老板，老板才惊知公司的户头已经归零。老板拨电质问被告时，被告才全盘托出，并主动到警局自首。

被告事后坦承把公司的钱当赌本，到金沙或名胜世界赌场赌博，甚至轮番跑到云顶或上游轮大肆赌博，更拿钱去度假享乐。

被告见公司的户头已经见底，而她所盗取的钱也花得所剩无几后，竟把目标转向相识40年的老友，用对方的提款卡盗提逾18万元。

调查显示，被告从2015年12月至2018年8月，前后卷走老版和老友超过143万元。

完整报道，请翻阅2021年6月25日的《联合晚报》。