黄循财：为促进种族和谐 国人应诚实面对与解决种族主义问题

近期接连发生的种族主义相关事件备受关注，引起人们讨论我国在推进种族和谐方面是否往正确的方向前进。黄循财昨天在一场线上论坛指出，要在种族课题上平衡各方利益，需要各群体间互相理解与妥协。大家要直接与诚实地面对各个族群的感受，正视问题。

行之多年的各项种族政策仍有调整的可能，我国处理种族问题的方式也不是一成不变的。财政部长黄循财指出，新加坡人民应该有更高的自我要求，诚实地面对与解决社会中仍存在的任何种族主义问题，以不断促进种族和谐。

近期接连发生的种族主义相关事件备受关注，也引起人们讨论我国在推进种族和谐方面是否往正确的方向前进。黄循财昨天在新加坡政策研究所与拉惹勒南国际关系学院针对种族课题联办的线上论坛发表演讲，重点阐述新加坡下来如何讨论种族课题。

黄循财认为，首先我们必须认识到，在任何多元种族社会里，少数族群的处境一定比多数族群艰难，他也相信在新加坡占多数的华人能够理解这点。

他指出，要在种族课题上平衡各方利益，需要各群体间互相理解与妥协。他说：“这不代表我们不能抒发不满，或少数族群在遭遇歧视或偏见时要忍气吞声。相反地，我们要直接及诚实地面对各个族群的感受，正视问题。”

“我们须继续发表意见，甚至参与会让我们感到不舒服的讨论，不是为了与别人争辩，而是因要展开文明的对话，就要彼此聆听，理解各方观点。但我们也不能坚持为各自的族群争取扩大权益与权利，一有妥协就斥之为不公不义；遭遇轻视及不敏感对待时就做最坏的解读。”

黄循财：一些政策行之有效 取消后不一定能抹去族群差异

黄循财意识到，社会价值观和环境会随时间改变，对于要如何处理种族课题，部分国人认为是时候采取不同的做法，如取消以种族划分的政策。他解释说，一些政策行之有效，取消后不一定让人完全抹去族群差异。

例如，一些人认为，保障少数种族议会代表性的集选区制度已经不必要。黄循财指出，现实是像美国等其他多元社会，也仍须设保护少数族群代表性的机制。

他说，如果有一天真的不需要集选区制度，最高兴的会是人民行动党的历代领导。“但有排他性质的种族与文化身份仍是诱人的召唤，我们也还没办法做到完全超越种族。”

他指出，他自己够年轻，能理解千禧世代对社会不分种族的崇高理想，同时他也够年长，认识到父母辈那代人的经历。他指出，政府能够做的，是继续检讨种族相关政策是否合乎时宜。他说：“这不能急，也不能凭谁最大声来决定。”

最近两起与种族偏见或歧视有关的事件，都因当事人将视频上载至社交媒体，受到更大关注。本月初，一名义安理工学院讲师当街辱骂跨族情侣，他已被院方开除；上个月初，一名55岁印族妇女在户外进行快步走运动时，因没戴好口罩而被华族男子涉嫌以带有种族侮辱的字眼辱骂。

黄循财说，种族主义行为不能被接受，他能感受到事件对受害人造成的伤害。

他说：“从正面来看，社交媒体帮助我们意识到种族主义的存在，尤其让多数族群更深层地反思自己是谁、想要成为什么样子？我们不能只盼维持现状，我们可以更好。”

昨天的线上对话会共1600人参与，黄循财也与拉惹勒南国际研究院卓越国家安全研究中心主任萨稀·贾古玛对谈，回应参与者提问。