学者：网上易出现两极化观点 线下应建立安全交流空间

社交媒体上针对敏感课题的讨论容易出现两极对立的情况，也常会遗漏年长一辈的观点。有学者建议，应在网络世界以外，或是结合线上线下平台，建立一个可以促进交流的安全空间。

新加坡国立大学传播及新媒体系副教授厄米（Elmie Nekmat）说，遇到牵涉道德或具争议性的议题，如谈论种族、宗教和性别平等时，网上容易出现两极化的观点，而人们会倾向于选择切合自身观点的平台发表看法。

他也说，单是在社交媒体上谈论课题无法了解年长一辈的看法，因此它不是一个全面的平台。

较理想的是在现实世界中另辟一个更具包容性的空间，或是结合线上线下讨论。

厄米是“新加坡的种族与种族歧视课题”论坛的座谈来宾之一，其他来宾是国大社会学系副教授吴佩松、南洋理工大学社会科学学院助理教授那瓦尼亚（Laavanya Kathiravelu），以及《联合早报》兼《联合晚报》总编辑吴新迪。

吴佩松：接触年长者

可通过族群互信圈

针对厄米的建议，吴佩松认为，可以通过族群与宗教互信圈、新加坡宗教联谊会等组织接触年长国人。平常不会涉及种族课题的博物馆和文化机构，也可以考虑主办论坛、圆桌会议，让一些人坐下来面对面对话，同时把活动上载社交媒体，以接触不同群体。

“我认为应该建立更多这样的混合空间，但作为一个文明社会，不能每次都依赖政府主导一切，应该由人民自发组织。”

至于网上言论形成“回音室”（echo chamber）的情况，瓦尼亚觉得，建立包容的讨论空间固然重要，但是对一些曾被歧视或遭边缘化的人来说，他们也需有个安全空间分享经历，获得别人认同，因此不能完全排除这类吸引意见相同者聚集的平台。