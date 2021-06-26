报读数码技能提升计划 逾10％学生毕业前成功转行 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈美谕 发布 / 2021年6月26日 5:00 AM 国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼（右一）昨天同黄尹瑾（左一）交流，了解她的转型经验。右二和右三分别是波士顿咨询公司董事经理佳馥梅和副总监萨加尔·戈埃尔（Sagar Goel）。（陈渊庄摄） 字体大小: 小 中 大 黄尹瑾大学毕业后在奢侈品零售业摸爬滚打10多年，一步一脚印升上亚太区商业发展主管一职，却不料在去年遭裁员。她没有气馁，在积极找工作的同时也报读数码技能提升计划，结果还没毕业就成功转换跑道，踏入科技行业。为培养更多科技专才，精深技能发展局与波士顿咨询公司从今年初开始合作推出“快速沉浸式数码技能提升计划”（Rapid and Immersive Skill Enhancement Programme），至今已录取超过1300人。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中途转业 PMET 科技 荡响音乐秋千 新柔警方捣破招聘诈骗团伙捕22男女