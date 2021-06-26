报读数码技能提升计划 逾10％学生毕业前成功转行

黄尹瑾大学毕业后在奢侈品零售业摸爬滚打10多年，一步一脚印升上亚太区商业发展主管一职，却不料在去年遭裁员。她没有气馁，在积极找工作的同时也报读数码技能提升计划，结果还没毕业就成功转换跑道，踏入科技行业。

为培养更多科技专才，精深技能发展局与波士顿咨询公司从今年初开始合作推出“快速沉浸式数码技能提升计划”（Rapid and Immersive Skill Enhancement Programme），至今已录取超过1300人。