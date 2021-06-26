确保公众遵守防疫措施 旅游局人员日夜稽查 值勤时被骂是常态

不论防疫措施收紧或放宽，新加坡旅游局执法人员一刻都未松懈，分布各区稽查，确保公众和业者遵守安全管理措施，保障众人安全。尽管如此，外出值勤时，被骂却是执法人员经常得面对的情况，甚至有业者用条例“对付”他们。

执法时会挂上证件绑臂环

旅游局执法团队总负责人约翰（假名）说，他们主要负责监督旅游相关的产业，以及牛车水、小印度和乌节路等旅游地区。执法人员会轮班出勤，每次约八小时，晚班出勤有时甚至会到清晨才收工。

记者昨晚跟随约翰和另四名旅游局执法人员到牛车水进行稽查。出发前，执法人员都会翻阅安全距离大使的汇报及公众反馈等，了解须特别留意哪些场所。出勤时，执法人员除了会挂上证件，手臂也会绑上臂环，清楚显示自己的身份。

抵达第一站，两名执法人员先入场，观察餐馆内的情况，并与负责人谈话，另三名执法人员则在外等候观察，准备随时支援。其间，执法人员搬动检查了餐桌的椅子，但餐馆确定没有违例，执法人员只是给了一些建议，进一步改善安全管理措施。

之后进入一间酒吧时，两名执法人员视察后便和负责人谈话，也开始录口供，另一名执法人员则用手机录下酒吧内的情况。执法人员和负责人详谈约30分钟后才离开场所。据悉，该餐馆因播放电视节目，触犯安全管理措施，被当局警告。

团队在稽查第七个场所时，发现有一组人涉嫌违反两人堂食条例，在外头的另两名执法人员随即进场支援录口供。后来多三名执法人员也到场帮忙。一名相信是餐馆兼酒吧的负责人过后协助当局调查。

截至昨晚11时30分，该食肆的调查仍在进行中。

约翰说：“每晚的情况都不一样，人潮难以预测，我们只能见机行事。”

有业者以人数限制为借口 阻止执法人员进入

谈及业者会出什么“花招”时，约翰透露，曾经碰到走访较隐秘的地方时，职员声称场所已满，执法人员要是进入，则会违反安全管理措施，试图利用条例“对付”他们。还有一次，一个场所的职员为阻止他们进入，在门口制造混乱，但执法人员却发现有大批人从后门溜出去。

“我们只是在工作，经常却会面对被骂的情况。只能冷静面对，不要太在意这些举动。”

约翰休假时因职业病，外出也会观察到访的场所是否遵守安全管理措施。“很自然地，我也会避开我执法的地方或是曾开过罚单的场所，避免出现利益冲突。”