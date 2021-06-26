红山景水果摊贩 妻染疫夫隔离 摊贩：庆幸我们都打了疫苗

红山景水果摊贩，妻染疫夫隔离! 摊贩庆幸和妻子双双已打了疫苗，表示妻子即便确诊症状轻微，得以撑过难关，目前已从医院转入社区康复设施。

与红山景第115座的巴刹和熟食中心有关联的冠病确诊病例数截至今天已达87人，令人关注，而该感染群的首起病例是经营服装摊的74岁男摊贩。

红山景小贩商联会的财政白青和（58岁）接受《新明日报》访问时透露，自己经营的水果摊就在服装摊的对面，而自己的太太也在本月15日确诊，是本地第64273起病例。

他的太太52岁，偶尔会到水果摊帮忙，没想到会确诊。由于太太被列为是74岁确诊男摊贩和另一名67岁确诊女摊贩的密切接触者，她在本月13日被隔离。

白青和表示13日当天，他们下午2时左右收档口回家休息，3时就接到卫生部的来电，表示他们与确诊病例有接触，需要立即隔离。

“我的摊位就在这个熟食中心最早发现的病例的对面，13日接到电话要求我隔离，我连东西都没收就马上去酒店，三天后担心水果发臭才麻烦商联会主席联络环境局， 让我弟弟去档口把剩下的香蕉、西瓜处理掉。”

他表示，幸亏太太打过两剂疫苗，因此确诊时并未有严重症状和不适。确诊后，她于17日由隔离酒店被转入陈笃生医院，经过检查后，医生表示她的器官都没有什么问题。她本身也只在后来出现轻微喉咙痛的症状，目前太太转到社区的康复设施休养。

他无奈表示自己在红山景熟食中心当小贩44年，从14岁就开始帮母亲经营水果摊，第一次遇到全巴刹这么多人出事。

“我们当然有吓到，觉得怎么会发生这样的意外，但也接受了这个事实，大家都很艰难，没有办法。”

他透露，目前太太情况良好，隔离中无聊时会互相打电话了解彼此情况。

完整报道，请翻阅2021年06月26日的《新明日报》。