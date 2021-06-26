人情味浓郁杂货店 允许顾客购物赊账 米蛋皆可散买

杂货店人情味满满！老板不仅给熟客赊账，还贴心提供许多散装货品，方便只需购买小量的顾客，有网民得知后，想起过去的杂货店点滴，在网上与网民分享。

网民王亚发（54岁，技术人员）早前在面簿分享这家保留古早人情味的杂货店。

他在贴文中写到：“白米一公斤一公斤卖，香蕉、鸡蛋都可散卖，方便只需买小量的顾客群，带不够钱的顾客，老板还可给赊账”。

记者联系上王亚发，他说，经过该杂货店购买东西时，从老板那里得知，他们还能够赊账，勾起了他的童年回忆。

他说，以前小时候被父母叫去杂货店买白米，也是一斤一斤买，有时也会赊账，如今还有杂货店让顾客赊账，非常难得，所以在面簿贴文与大家分享。

这家杂货店坐落在大巴窑八巷第222座组屋楼下，由一对夫妻卓猷义（50岁）和卓甘叶（48岁）经营，两人从1996年顶下这个单位后，一起经营杂货店近25年。

杂货店的货品应有尽有，除了一般的干粮、祭拜用的金银纸和香烛外，也有散卖一公斤全新米和鸡蛋。

另外，店外摆放着四方铁桶的散装饼干，还有一台咖啡豆研磨机，按照顾客要购买的数量，把咖啡豆搅成粉。

卓猷义和卓甘叶受访时说，散卖货品主要是提供给只需要小量的顾客，而赊账服务也只是给熟识的老顾客，每个月底结账一次。

若有顾客带不够钱，他们也会让顾客之后再还钱。

他们说，这些年来也曾遇过赊账后不还钱的顾客，但是他们也没特意向对方追讨。

卓甘叶向记者出示记录赊账的小簿子，只要顾客来购买物品，都会手写下记录赊账数额。

“赊账是建立在互相信任的基础上，若对方赊账后不还钱，我们一直追讨也没有意思了。

不过，如今手机转账便利，带不够现金或是赊账情况也越来越少，赊账的顾客也都是年长一辈的老人家。”

完整报道，请翻阅2021年6月26日的《联合晚报》。