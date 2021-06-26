称妻视狗如命 夫受不了离婚

结婚四年，丈夫称妻子总是视狗如命，不肯工作，甚至整天疑神疑鬼，认为她自己的父母要杀害她的狗。丈夫一再劝说忍让，两人仍一直争吵，长期冷战，丈夫后来也搬回自己父母的家住。

2020年，丈夫向妻子提出离婚，虽然妻子称愿意进行调解，却要等“适当的时候”进行。妻子没有给确切的时间，而坚持两人没有分居，丈夫只好改为以“妻子做出令人无法接受的行为，导致他无法继续和妻子生活”为由办离婚。

根据判词，这对夫妻于2008年11月8日结婚，婚后两人住在妻子父母的家中，两人没有孩子。

丈夫指妻子视狗如命，甚至怀疑父母要害死她的狗，家中也囤积许多东西，以致家中的居住环境越来越差。

丈夫尝试好言相劝，但她不仅不改，也不找工作，两人逐渐难以沟通，间接开始冷战。

夫妻俩的关系持续恶化，丈夫忍无可忍，于2013年1月因有意分居而搬回自己父母的家中。丈夫之后也多次向妻子提出离婚，但都遭拒绝。

此外，即便两人分居后，妻子仍要丈夫负担她的日常所需，丈夫也同意这么做。

丈夫于2020年7月21日申请离婚，但妻子都不配合出面进行调解，坚持两人没有分居。丈夫最终决定以“妻子做出令不合理行为”为由申请离婚。

完整报道，请翻阅2021年6月26日的《联合晚报》。