王瑞杰：群策群力共创未来推行两年显示 国人盼社会更平等有爱心 也愿意出力实现这一愿景

群策群力行动联盟接下来将扩大接触面，凝聚社会各界的力量齐心协力将想法付诸行动，这包括创造新的工作和机会、减少不平等、进一步推进女性发展，以及建设更绿色的新加坡。

“群策群力，共创未来”运动推行两年里所展开的一系列对话显示，新加坡人都期望能有一个更关怀、公正和平等的社会，人们也更愿意在实现这一愿景的过程中扮演更积极的角色。

群策群力行动联盟（Alliance For Action）接下来将扩大接触面，凝聚社会各界的力量将想法付诸行动，这包括创造新的工作和机会、减少不平等、进一步推进女性发展，以及建设更绿色的新加坡。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰昨午（6月26日）以视讯方式出席低薪工人群策群力行动联盟讨论会之后，发表简短演说。

他指出，冠病疫情并没有让“群策群力，共创未来”（SG Together）运动失焦，反而增强了人们的使命感，并让更多急需采取行动的领域浮出水面。“疫情让我确信，新加坡人民有信心和意愿要在疫情平息之后建立更光明的共同未来，这个未来将是我们触手可及的。”

过去一年陆续成立的群策群力行动联盟共有25个，涵盖就业与经济、数码化与科技以及家庭等领域，上周也成立了协助小贩采用线上送餐订餐平台的行动联盟，帮助小贩跟上数码化步伐。

文化、社会及青年部昨天发文告说，这些联盟当中的一部分已经结束讨论阶段，想共同创建国家未来的公众，接下来可以成为志愿者，或向个别联盟提供反馈意见。

探索和尝试解决复杂问题李智陞：国人取得良好进展

国家发展部长兼主管社会服务整合事务部长李智陞指出，当人们面对疫情带来的挑战时，“群策群力，共创未来”比任何时候更加重要。“这场疫情对所有人造成了很大的冲击，我们必须团结起来寻找出路，并越战越勇。”

他说，25个群策群力行动联盟是实现这一目标的重要平台，同时也是新加坡人的坚韧性、决心以及独创性的标志。“来自不同领域的新加坡人挺身而出，成为联盟的一分子，并在探索和尝试解决复杂问题方面，取得良好进展。”

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮则指出，为了让新加坡人参与政策制定的过程，政府机构采取了公民小组以及参与式设计等创新的方法。“我们也将通过群策群力行动联盟、深度对话和其他伙伴关系，开展更多的工作。”

她说：“我看到许多新加坡人在这场疫情中挺身而出，自动自发地帮助有需要的群体。我曾经和当中一些人会面和交谈，他们无私的精神与爱心让人感到鼓舞。我认为他们体现了‘群策群力，共创未来’的精神。”

李智陞和英兰妮共同领导“群策群力，共创未来”运动。

王瑞杰是在2019年6月发起“群策群力，共创未来”运动，邀请国人与政府合作共同塑造国家的未来。

政府也通过一系列“越战越勇”（Emerging Stronger）对话会听取了1万6900名新加坡人的想法，并牵头汇集业界和民间力量，先后成立25个群策群力行动联盟将这些想法付诸行动。