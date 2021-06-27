我国加快接种步伐 接种中心预约倍增

由于疫苗供应可提前运抵我国，政府昨天开始加快接种步伐，将每日施打的疫苗剂量提高至8万剂。卫生部也会在下来几天开放多50万个首剂疫苗预约名额。

我国昨天（6月26日）起加快冠病疫苗接种步伐，有接种中心的预约人数增加了一倍，一些早前对年长者接种有顾虑的家属也因社区病例增加，决定让家中长辈接种疫苗。

负责波东巴西、碧山和信佳—凯秀（Senja-Cashew）疫苗接种中心的康盛医疗专科诊所总裁曾伟玲受询时说，疫苗接种计划加速之前，每个中心每天会处理约1000个预约，如今预约增加了约一倍，中心全力运作，每天处理约2000个预约。

为应付预约激增，康盛医疗为每个接种中心增派八到10名职员，包括护士和支援人员等。

莱佛士医疗集团发言人说，如果有需要，旗下15个接种中心每天可支持多达2000个预约。集团已做好准备应付更高的需求，也一直借助集团的医生、护士和医疗人员的网络及灵活的人力资源，支持国家接种计划。

“我们预计不会碰到更多挑战，也继续鼓励符合条件者接种冠病疫苗，为抗疫尽一分力。”

负责10个接种中心运作的富乐医疗集团也从昨天起，将每天的接种时段增加多达50％。

由于疫苗供应可提前运抵我国，政府昨天开始加快接种步伐，将每日施打的疫苗剂量从之前的4万7000剂，显著提高七成至8万剂。卫生部也会在下来几天开放多50万个首剂疫苗预约名额。

《联合早报》记者昨天走访位于拉丁马士、碧山和大巴窑西民众俱乐部的接种中心时发现，前去接种的人潮接连不断，都按预约时段到场，当中以年轻人为主，但也有一些人带年长者到场打疫苗。

从事航空业工作的黄康（55岁）带着84岁父亲到碧山民众俱乐部注射第一剂疫苗。他说，一开始担心父亲身体无法承受疫苗副作用，加上他很少出门，染病风险不高，因此没有让父亲接种。“可是，现在出现变种毒株，传播力更强，所以我还是决定让父亲来接种疫苗。”

政府或强制符合条件学生接种疫苗

邹姓家庭主妇（60岁）也打算明天带83岁家婆去接种疫苗。她说：“之前担心老人家身体无法负荷接种疫苗后的副作用，因此没有让她接种。但这几个月来，很多年长者已接种疫苗，加上现在出现变种毒株，家庭医生也鼓励我家婆接种，因此决定让她打疫苗，求个安心。”

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉昨天在面簿贴文中提到，本地年长者的疫苗接种率相当不错，但仍有进步的空间，尤其是70岁以上的年长者。

他说：“其中一个方便他们的方式是为有需要者提供载送服务。至于无法到接种中心的年长者，我们正在安排医生到家中为他们接种。”

另一方面，教育部长陈振声在新传媒5频道的访谈节目中透露，政府可能会强制所有符合条件的学生接种冠病疫苗。