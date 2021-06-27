红山景巴刹与熟食中心今天重开 环境局：光顾食摊应“扫码”登记

红山景第115座巴刹与熟食中心今日（6月27日）重开，因一些摊贩还在隔离中，预计能在今日开业的摊位不多。巴刹与熟食中心重开后，公众应使用合力追踪应用，扫描摊位前的QR码登记入场。

红山景第115座巴刹与熟食中心因形成大型感染群，从本月13日起关闭。

红山景小贩商联会主席陈德（74岁）受访时说，因巴刹与熟食中心关闭至昨日，较早完成隔离的摊贩不能提前准备开业，再加上一些摊贩要到本月29日才完成隔离，因此今天能开门营业的摊位有限。

“预料只有卖饮料和糕点的摊贩能在今天开门营业，其他摊主可能还需要时间清理摊位以及准备食材，可能在下来几天才开档。”

国家环境局答复《联合早报》询问时说，该局已和丹戎巴葛市镇理事会合作，在红山景熟食中心的桌椅上贴上标签，确保每组堂食的食客不能超过两人，每组食客之间也须保持至少一米距离。另外，每个摊位前的地面也贴上标志，以确保食客在排队时，彼此之间保持一米距离。当局将对那些没有遵守安全管理措施的食客加强执法行动。

环境局发言人说，第115座巴刹与熟食中心重开后，食客都应在购买食物前，使用合力追踪（TraceTogether）应用扫描张贴在摊位前的SafeEntry QR码，摊主和工作人员出入也得扫描QR码。安全距离大使将不时检查公众是否有扫码登记入场。