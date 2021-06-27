网传小贩摊租金上调 环境局解释更新租约租金或有涨跌 订户 来自 / 联合早报 文 / 胡洁梅 发布 / 2021年6月27日 5:00 AM 环境局在面簿贴文澄清，网上流传的一张小贩中心托盘回收处凌乱不堪的照片，其实是摄于2016年的旧照，同时还把今年所拍摄的照片并列做对比。（取自环境局面簿） 字体大小: 小 中 大 网上流传有小贩摊位的租金在冠病疫情艰难时期上调，增幅近40％。国家环境局解释说，近几年来，摊贩更新租约后得支付的每月租金，增额从未超过300元，有的还比原先的少付超过300元，单看增幅的百分比具误导性。本地美食家司徒国辉前天（6月25日）在面簿贴文反映，有摊贩的租金在更新租约后调高近40％，引起网民讨论。环境局昨天在面簿回应说，小贩租约一般为三年，租金在三年内维持不变。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 国家环境局 小贩 租金 “与声剧来”中文广播剧创作比赛 《两百块的约定》获选为冠军剧本 玩乐资源馆让特需儿“做自己”