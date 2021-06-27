网传小贩摊租金上调 环境局解释更新租约租金或有涨跌

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来自 / 联合早报

文 /
胡洁梅

发布 / 2021年6月27日 5:00 AM

环境局在面簿贴文澄清，网上流传的一张小贩中心托盘回收处凌乱不堪的照片，其实是摄于2016年的旧照，同时还把今年所拍摄的照片并列做对比。（取自环境局面簿）
环境局在面簿贴文澄清，网上流传的一张小贩中心托盘回收处凌乱不堪的照片，其实是摄于2016年的旧照，同时还把今年所拍摄的照片并列做对比。（取自环境局面簿）

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网上流传有小贩摊位的租金在冠病疫情艰难时期上调，增幅近40％。国家环境局解释说，近几年来，摊贩更新租约后得支付的每月租金，增额从未超过300元，有的还比原先的少付超过300元，单看增幅的百分比具误导性。

本地美食家司徒国辉前天（6月25日）在面簿贴文反映，有摊贩的租金在更新租约后调高近40％，引起网民讨论。环境局昨天在面簿回应说，小贩租约一般为三年，租金在三年内维持不变。

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