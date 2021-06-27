网传小贩摊租金上调 环境局解释更新租约租金或有涨跌

网上流传有小贩摊位的租金在冠病疫情艰难时期上调，增幅近40％。国家环境局解释说，近几年来，摊贩更新租约后得支付的每月租金，增额从未超过300元，有的还比原先的少付超过300元，单看增幅的百分比具误导性。

本地美食家司徒国辉前天（6月25日）在面簿贴文反映，有摊贩的租金在更新租约后调高近40％，引起网民讨论。环境局昨天在面簿回应说，小贩租约一般为三年，租金在三年内维持不变。