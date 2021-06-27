群策群力行动联盟拟安排 小学生“贴身”了解清洁工辛劳

清洁工在冠病疫情期间作出了巨大贡献，但很多人仍然不了解他们的工作状况，甚至看不起这个低收入群体。

为了消除人们对清洁工和保安的偏见，低薪工人群策群力行动联盟（AfA）计划安排小学低年级学生贴身观察这些人一天的工作情况，借此让他们体会这些工作的辛苦及其重要性。

改变过去歧视心态

转而感激清洁工贡献

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工会支部秘书蒙泰罗（Monteiro Mohamad Azhar，30岁）受访时说：“过去人们会告诉小孩子，如果你不好好读书，就得去扫马路……但这是不正确的态度。