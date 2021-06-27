群策群力行动联盟拟安排 小学生“贴身”了解清洁工辛劳 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈可扬 发布 / 2021年6月27日 5:00 AM 副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰（右）昨天出席了低薪工人群策群力行动联盟的第四次共创工作坊，了解成员的构想。通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明（不在图中）以及人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈（屏幕中第三排左二）也参加了工作坊。（通讯及新闻部提供） 字体大小: 小 中 大 清洁工在冠病疫情期间作出了巨大贡献，但很多人仍然不了解他们的工作状况，甚至看不起这个低收入群体。为了消除人们对清洁工和保安的偏见，低薪工人群策群力行动联盟（AfA）计划安排小学低年级学生贴身观察这些人一天的工作情况，借此让他们体会这些工作的辛苦及其重要性。改变过去歧视心态转而感激清洁工贡献工会支部秘书蒙泰罗（Monteiro Mohamad Azhar，30岁）受访时说：“过去人们会告诉小孩子，如果你不好好读书，就得去扫马路……但这是不正确的态度。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 低薪工人 群策群力行动联盟 早 数码 玩乐资源馆让特需儿“做自己”