“与声剧来”中文广播剧创作比赛 《两百块的约定》获选为冠军剧本 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘钰铃 发布 / 2021年6月27日 5:00 AM 由推广华文学习委员会和电台UFM100.3联办的第八届“与声剧来”中文广播剧创作比赛前晚举行颁奖典礼。新加坡艺术学院的高一生王瑜莹（右上，顺时钟方向）、蔡佳轩和蔡昀蓁凭借《两百块的约定》获得优秀剧本奖的冠军。左上为教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲。（主办方提供） 字体大小: 小 中 大 如果有父亲用200元才能换取孩子的陪伴，到底是金钱还是亲情更重要？从身边友人的父母要通过给孩子零用钱才能要求他们做事得到启发，新加坡艺术学院的高一生王瑜莹、蔡昀蓁，以及蔡佳轩携手创作广播剧，反思亲情的重要性。由推广华文学习委员会和电台UFM100.3联办的“与声剧来”中文广播剧创作比赛今年迈入第八个年头，颁奖典礼前晚首次在线上举行。比赛吸引了来自56所中学、初级学院和理工学院的982名学生参加，收到的参赛作品共396份，创下历来参赛作品最多的一次。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 与声剧来 早 数码 玩乐资源馆让特需儿“做自己”