“与声剧来”中文广播剧创作比赛 《两百块的约定》获选为冠军剧本

订户

来自 / 联合早报

文 /
刘钰铃

发布 / 2021年6月27日 5:00 AM

由推广华文学习委员会和电台UFM100.3联办的第八届“与声剧来”中文广播剧创作比赛前晚举行颁奖典礼。新加坡艺术学院的高一生王瑜莹（右上，顺时钟方向）、蔡佳轩和蔡昀蓁凭借《两百块的约定》获得优秀剧本奖的冠军。左上为教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲。（主办方提供）
由推广华文学习委员会和电台UFM100.3联办的第八届“与声剧来”中文广播剧创作比赛前晚举行颁奖典礼。新加坡艺术学院的高一生王瑜莹（右上，顺时钟方向）、蔡佳轩和蔡昀蓁凭借《两百块的约定》获得优秀剧本奖的冠军。左上为教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲。（主办方提供）

字体大小:

如果有父亲用200元才能换取孩子的陪伴，到底是金钱还是亲情更重要？

从身边友人的父母要通过给孩子零用钱才能要求他们做事得到启发，新加坡艺术学院的高一生王瑜莹、蔡昀蓁，以及蔡佳轩携手创作广播剧，反思亲情的重要性。

由推广华文学习委员会和电台UFM100.3联办的“与声剧来”中文广播剧创作比赛今年迈入第八个年头，颁奖典礼前晚首次在线上举行。比赛吸引了来自56所中学、初级学院和理工学院的982名学生参加，收到的参赛作品共396份，创下历来参赛作品最多的一次。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容