“与声剧来”中文广播剧创作比赛 《两百块的约定》获选为冠军剧本

如果有父亲用200元才能换取孩子的陪伴，到底是金钱还是亲情更重要？

从身边友人的父母要通过给孩子零用钱才能要求他们做事得到启发，新加坡艺术学院的高一生王瑜莹、蔡昀蓁，以及蔡佳轩携手创作广播剧，反思亲情的重要性。

由推广华文学习委员会和电台UFM100.3联办的“与声剧来”中文广播剧创作比赛今年迈入第八个年头，颁奖典礼前晚首次在线上举行。比赛吸引了来自56所中学、初级学院和理工学院的982名学生参加，收到的参赛作品共396份，创下历来参赛作品最多的一次。