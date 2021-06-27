违例被控保释在外 她又没戴口罩引热议

获准8000元保释在外，“无罩嫂”又被拍到没戴口罩出现在金沙附近，再掀热议。

根据Instagram页面Sgfollowsall昨天（6月26日）放上网的照片显示，“无罩嫂”潘秋玉（53岁，译音）相信昨天出现在金沙附近的滨海林荫道（Marina Boulevard），再次因没有戴上口罩，造成网民们热议。

照片显示，“无罩嫂”身穿黑色上衣、蓝色短裤，以及运动鞋，手中握着一包饮料，经过红点设计博物馆（Red Dot Design Museum）外时，悠哉地望向新加坡河。

网民andrea指出，她看似在运动，另有人指她手中握着一包饮料，若真的在喝水可能并不需要戴上口罩。但也有公众写道，或许这正是“无罩嫂”想出不戴口罩的办法。

根据早前报道，“无罩嫂”潘秋玉因抵触多项冠病条例与法令，上个月26日被警方逮捕，同天下午加控另外六项新控状，目前面对七项控状。

“无罩嫂”在案件过堂时，曾多次强调自己是前海军军官，并要求控方撤销控状，甚至说道：“作为我国国民和前海军军官，我希望能被授予豁免权。”但法官直言，这些和她所面对的控状没有关系。

此外，早前被令还押心理卫生学院的“无罩嫂”曾反问法官：“你是否能说明什么是冠病条例？”当时法官曾苦口婆心地劝她，要在公共场所戴好口罩，并批准她以8000元保释在外。

完整报道，请翻阅2021年6月27日的《新明日报》。