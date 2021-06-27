妇女投诉咖啡店：付近5千无法开档 招牌遭拆器具被卖

原本只是应征咖啡店女助手，妇女指被老板说服租下摊位经营，不料付了4920元租金和押金，与砸下近2万元置物后，才发现遭老板取消她的工作准证，并拆下她摊位招牌，甚至卖掉她摊位的白钢器具。她申诉血汗钱被掏空，无奈报警讨公道。

这名中国籍妇女是44岁的逄显华（阿华），她昨天（6月26日）联系《联合晚报》申诉苦境时，多次忍不住痛哭。

阿华称自己三年前来到狮城当咖啡店摊位助手，今年3月尾离职找新工作时，看到勿洛一带的咖啡店正聘请女助手。

应征咖啡店女助手 被老板说服租下摊位

她指与咖啡店老板见面时，对方说服她租下摊位经营。“我问他工作准证持有者怎么可以租摊位，不是非法的吗？但老板当时却说没问题。”

阿华信以为真，毅然向中国亲友和本地朋友1万6000元，自己再掏7000多元血汗钱，租摊位经营中国式煮炒，原定5月10日开业。她指咖啡店老板娘也在4月尾为她办好工作准证。

“过后我交了4920元的租金、押金、收碗碟和人头税费用给对方，随后也拿了1万8000元装修和买器材，岂料开业时却碰到高警戒解封第二阶段，咖啡店生意惨淡。”开档四天后的她，决定先暂定经营，不料6月中旬接到人力部发来简讯，通知她去做冠病检测以延长特别准证。

“我当时晴天霹雳，以为自己一直拿的是工作准证，我过后问老板娘，但她说只是把我转到另一间公司，直到我亲自到人力部了解，才发现我的工作准证已被取消。”

破屋更遭连夜雨，6月19日阿华接到朋友通知，指她摊位的招牌突然被拆下，三天后连器材和材料都被搬走，气得她拨电找老板娘理论，但对方多次不接电话，她只好无奈报警。

阿华称目前持特别准证留在本地协助警方调查。“警方后来跟我说，摊位的白钢器具等被载去收旧物的地方。他们凭什么卖我的东西？”

特别准证在7月5日到期的阿华走投无路，她哽咽说：“在日本留学的女儿最近需付学费，我只能跟她说对不起了。”警方受询时证实接获报案，并已介入调查。

完整报道，请翻阅2021年6月27日《联合晚报》。