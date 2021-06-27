富太租户锁大门护“金”沙发 女屋主进不去两次报警

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来自 / 联合晚报

文 /
刘芸如

摄影 /
​​​​​​​梁麒麟

发布 / 2021年6月27日 3:19 PM

屋主女儿甘女士在前天下午顺利进入单位，她看见客厅里堆满了杂物和家具。（梁麒麟摄）
屋主女儿甘女士在前天下午顺利进入单位，她看见客厅里堆满了杂物和家具。（梁麒麟摄）

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害怕价值10万元的纯皮镀金家具被人弄坏，富太租户被指加锁头不让六旬女屋主入屋，气得女屋主指富太鸠占鹊巢，四天内两次报警。

这起事件发生在前天（6月25日）下午2时许，地点是直落布兰雅坡（Telok Blangah Rise）第35座组屋。

六旬屋主的女儿甘女士（39岁，咖啡馆老板）受访时说，今年3月16日通过中介，将母亲三房式组屋中的一间普通房租给一名女租客，但因母亲需帮她照顾2岁的双胞胎女儿，因此常住在她的家，只会每周或每两周才回自己家一趟，

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