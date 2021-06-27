富太租户锁大门护“金”沙发 女屋主进不去两次报警 订户 来自 / 联合晚报 文 / 刘芸如 摄影 / 梁麒麟 发布 / 2021年6月27日 3:19 PM 屋主女儿甘女士在前天下午顺利进入单位，她看见客厅里堆满了杂物和家具。（梁麒麟摄） 字体大小: 小 中 大 害怕价值10万元的纯皮镀金家具被人弄坏，富太租户被指加锁头不让六旬女屋主入屋，气得女屋主指富太鸠占鹊巢，四天内两次报警。这起事件发生在前天（6月25日）下午2时许，地点是直落布兰雅坡（Telok Blangah Rise）第35座组屋。六旬屋主的女儿甘女士（39岁，咖啡馆老板）受访时说，今年3月16日通过中介，将母亲三房式组屋中的一间普通房租给一名女租客，但因母亲需帮她照顾2岁的双胞胎女儿，因此常住在她的家，只会每周或每两周才回自己家一趟， 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 男子与妻半夜激吵九小时 击破窗口满地血 两大叔地铁内互瞪 频朝对方“擤鼻涕”