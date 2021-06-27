信用卡被盗万元 夫妇被银行追债

坚称手机没收到一次性密码验证，也没把个人资料外泄，信用卡却被盗用逾万元。两夫妇申诉无端端欠下1万多元卡债，如今被银行要求还债。

这起盗刷事件发生在今年1月，当事人是陈伟雄（38岁，石油燃气业主管）和朱雪儿（32岁）夫妇，两人过去半年向各方求助无果，近日在面簿公开事发经过。

他们接受《联合晚报》访问时说，事发时妻子身怀六甲，她在妇产科付医药费时，发现常用的星展银行信用卡被拒收。

一小时被刷卡7次

两人一查发现信用卡被刷爆，这才发现在去年11月尾，信用卡在一小时内进行了七项交易，每项交易1400多元，总值1万零150元。

陈伟雄说：“我们听了非常震惊，马上到附近警局报案。”

警方受询时证实接获此报案。

陈伟雄是信用卡持有人，朱雪儿则是使用附属卡，他们坚称没在手机收到一次性密码（OTP）或交易通知，对这七项交易毫不知情。两人进一步了解情况后得知，这些钱是被转去汇款公司，随后过账到一间马来西亚公司。

朱雪儿说：“我们一向也很注重网络安全，没随便将个人资料外泄，更不会把一次性密码交给陌生人，真不知道对方是如何进行盗刷。”

两夫妇向汇款公司查询后获知，当天其实有10项交易，但在第七项后收到银行通知交易可能涉及诈骗，因此最后三项交易被取消。

她说：“银行当时通知汇款公司却没有通知我们，真令人费解。”

两夫妇也称，他们向银行查询后，银行说这些交易都有一次性密码验证，因此不列为诈骗案，要求他们必须偿还欠款。

陈伟雄说：“我们有两个年幼的孩子，1万多元可支付几个月的家用，不是小数目。我们并没有做错事，不明白为什么这笔钱要由我们承担。”

两人目前正通过新加坡金融业争议调解中心跟星展银行商量赔钱事宜。

星展银行：系统没被侵入

新加坡金融业争议调解中心证实，正在尝试调解此案，星展银行则强调系统安全和可靠，并没被侵入。

新加坡金融业争议调解中心（FIDReC）总裁蔡惠涵回复本报时说，除了这起案件，该中心也有收到其他类似的案子，多数还在调解中。

她说：“我们接过的类似案件中，银行能证明交易有一次性密码认证，但顾客坚持他们并没有收到一次性密码。”

星展银行发言人受询时则说，银行的系统安全、可靠和没被侵入。

发言人解释，汇款公司采用3D安全验证，要求顾客使用简讯或数码令牌（digital token）收到的一次性密码，验证每一项交易。

发言人也指出，此案还在调解中，目前不便置评，若顾客决定向FIDReC求助，银行将全力支持调解的过程。

完整报道，请翻阅2021年6月27日的《联合晚报》。