污水样本测出病毒碎片及出现多起病例 麟谷峇鲁和亨德申弯四组屋强制检测

受影响的麟谷峇鲁第55至57座组屋，距离红山景巴刹与熟食中心1.1公里。三座组屋的居民和商店职员今明两天上午9时至下午4时，须到麟谷峇鲁第53座底层受检。

红山一带麟谷峇鲁三座组屋的污水样本中测出冠病病毒碎片，亨德申弯第103座组屋则发现来自三户人家的四起冠病确诊病例。为遏制更广泛的社区传播，卫生部将强制检测这几座组屋的居民和商店职员。

受影响的麟谷峇鲁（Lengkok Bahru）第55至57座组屋，距离红山景第115座巴刹与熟食中心1.1公里，约15分钟的步行时间。

这三座组屋的居民和商店职员今天（6月28日）和明天上午9时至下午4时，须到麟谷峇鲁第53座底层受检。本月23日起曾受检而结果呈阴者，可选择是否再次受检。

本月12日至26日之间到过上述地点，或是与居民、业主和职员有过接触的访客，可自愿预约受检。

亨德申弯第103座组屋的四起确诊病例分别是早前公布确诊的79岁清洁工、73岁的中峇鲁酿豆腐咖啡店摊位助手、84岁老妇和76岁老妇。

另一检测工作在亨德申弯第104B座凉亭展开

卫生部今明两天上午9时至下午4时，将在亨德申弯第104B座的凉亭展开检测工作。本月23日起接受过检测而结果呈阴者，同样不必强制受检。

我国昨天新增14起冠病确诊病例，是过去七天以来单日新增病例最少的一天，其中12起来自社区。

樟宜综合医院感染群继续扩大，昨天的新增病例中，近半数被计入该感染群，使感染群人数一日内倍增至10人。新病例包括协助运送病患的62岁男职员，以及69岁女医疗助理，他们与早前确诊的病患是同事。

樟宜综合医院迄今有六名协助运送病患的职员、一名医疗助理和一名护士确诊。这名护士暂被列为无关联病例。

昨天被计入该感染群的还包括一名58岁家庭主妇和在国大医院协助运送病患的24岁女职员，她们都是早前确诊病例的家属。另一名确诊的16岁共和理工学院女学生，也是感染群另一起病例的家属。

红山景巴刹与熟食中心感染群则再添两起病例，累计91起。

新确诊的30岁女子是中央公积金局执行人员，她最近一次上班是本月23日。她的同住家属是早前确诊的红山西邻里警岗28岁女警。另一起新病例是就读于彰德小学的12岁女生，她是早前确诊的雅德小学11岁男生的同住家属。

亨德申弯第105座感染群的新病例是一名82岁退休老妇，她在本月21日开始咳嗽和流鼻涕却未求医。由于她与早前确诊的43岁女佣同住，自26日已接受隔离。

新增两个感染群

昨天新增两个感染群，分别与早前确诊的32岁中央医院器材专员和81岁老翁有关。器材专员与他的两名确诊同住家属形成感染群，他们分别是74岁老妇和83岁的Seacare Environment清洁工，两人在3月已完成疫苗接种。

与81岁老翁有关的三人感染群，包括与他同住的74岁老妇，以及与这名老妇有过密切接触的58岁Grab司机。

昨天唯一的无关联病例，是在GW Marine担任检查员的37岁男子。他本月24日接受轮流定期检测，合并检测结果呈阳性，隔天接受个人检测后确诊。

两起输入病例分别是从印度返新的40岁女性永久居民，以及从印度尼西亚入境的32岁工作准证持有人，他们在抵新后已履行居家通知。

截至昨天中午，本地累计确诊病例共6万2544起。目前仍有148人留院治疗，其中四人在加护病房。