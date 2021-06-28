平台免费送餐 群组为摊位直播 各方支援要让红山景小贩走出逆境

丹戎巴葛集选区议员祖安清心指出，一些小贩向她反映，会先等人潮逐渐恢复才营业。“也有一些小贩担心食客不敢来堂食，改用送餐平台或打包食物。因此我提议与WhyQ合作，对方也立即同意支持小贩，免费为食客送餐。”

大多数食客短期内估计不会踏足红山景第115座巴刹与熟食中心，熟食中心小贩逆境求存，将与送餐平台合作提供免费送餐服务。由本地小贩成立的自救面簿群组也会透过面簿直播，协助受影响的红山景小贩推销产品。

红山景巴刹与熟食中心目前是本地最大活跃感染群，为了遏制病毒传播，该设施自13日起暂时关闭，所有小贩也被令隔离。随着大部分小贩前天（6月26日）完成隔离，这座巴刹与熟食中心昨天重开。

负责这区事务的丹戎巴葛集选区议员祖安清心昨早走访现场，了解居民和小贩的顾虑。她之后接受媒体访问时指出，一些小贩向她反映，会先等人潮逐渐恢复才营业。

“也有一些小贩担心食客不敢来堂食，改用送餐平台或打包食物。因此我提议与WhyQ合作，对方也立即同意支持小贩，免费为食客送餐。”

祖安清心也透露，由小贩成立的团结自救面簿群组Hawkers United-Dabao 2020也会伸出援手，通过面簿直播，协助受影响的小贩推销产品。

为了降低风险，这座巴刹与熟食中心也采取一系列安全措施，包括在地面贴上标志提醒食客保持安全距离。每个摊位也会张贴SafeEntry QR码。

祖安清心也说，所有小贩下来每两周会接受冠病检测。“希望这些措施能协助我们的小贩以及前来支持他们的公众。我也促请还没有接种疫苗的公众，尤其是年长者，尽快接种。”

红山景巴刹与熟食中心获准重开，但昨早重新营业的只有三四个摊位。

据记者昨早观察，在巴刹开始营业的只有售卖祭品和水族用品，以及新鲜鸡肉的摊位。熟食中心则只有一家面包摊营业。

虽担心疫情 摊主为生计决定营业

鸡肉摊老板张佛英（47岁）指出，她和丈夫前天完成隔离，昨天凌晨2时就到摊位收拾准备开档。她坦言，虽然有些担心疫情情况，但夫妻俩还是决定营业。

“我们还有三个孩子要养，一家人开销很大，过去两周完全没有收入，还是早点恢复营业比较好。”

张佛英担心生意惨淡，昨天进了比平时少一半的货量。“幸好一些熟客特地下来支持我们，早上来了八九个人。”

一些小贩则打算过几天才恢复营业。经营鱼圆面摊的林燕斌（29岁）说，由于他们卖的是新鲜食品，鱼肉等食材的成本每天要数百元，因此打算先观察几天再决定何时重新营业。

“我们担心开了也没人来买，浪费食材，不过还是希望能尽快营业，否则一家人没有收入。”

售卖饮料的黄文和（62岁）则打算一两周后才重开。“之前Jem和西城关闭两周重开后的生意很冷清，估计我们这里也会一样，因此我也不急着重开。”

大部分小贩没有开档，让一些公众扑了空。家住附近的林戴丽（56岁，家庭主妇）经常到熟食中心买食物。

她说：“我本来打算帮家人打包午餐，没想到熟食中心什么都没卖，幸好隔壁咖啡店还有开。”