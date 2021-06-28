至今有八员工确诊 樟宜医院加强阻断病毒传播

樟宜综合医院至今共有八名员工确诊冠病，医院已在积极阻断病毒传播，让可能与患者有过接触的住院病人接受检测，他们若出现发烧或呼吸道症状则可能被隔离。这些病房也不接受访客，直至另行通知。

樟宜综合医院前天（6月26日）有多三名员工确诊，包括已被列入该医院感染群的两名员工。这两名员工负责运送病患，工作范围包括推病床、维持病房卫生工作及协助医护助理，另一人则是被列入无关联病例的女护士。

医院前天晚上在面簿贴文说，医院已启动病毒传染控制程序，医院内受影响的地区也清洗与消毒过；两名协助运送病患的员工最近一次到医院上班分别在本月22日和23日。他们都曾在本周与该医院的其他确诊病患有过密切接触，一人在确诊前已接受隔离，另一人是到诊所求医后确诊。

未被卫生部列入樟宜综合医院感染群的女护士则在医院例常检测中确诊，最近一次到医院上班是本月23日。护士也已接种疫苗，她在本月25日确诊。

医院指出，三名职员在工作时都有穿戴个人防护装备。

樟宜综合医院已在追踪病例曾与谁接触，与确诊病患有过密切接触的职员都须隔离或放缺席假，医院将继续为医院相关人员进行额外冠病检测。

院方也说，网络媒体报道指院方不允许访客探病的说法不准确。院方照旧允许普通病房病人住院期间有一名已向院方注册的访客探访，这名访客每日只限探访一次。有门诊预约的病患也能继续赴约。“只有被列为与染病人员接触的病患将被隔离，以继续调养，他们不能接待访客。”

前天确诊的冠病病例也包括一名在后港圣路加乐龄关怀日间中心接受护理的86岁男子。中心自25日起关闭进行消毒和清洗，中心也分发关怀礼包给因接到居家通知而必须隔离的职员，照顾他们的身心健康。

其他地点的圣路加乐龄关怀日间中心将继续运作。圣路加乐龄关怀发言人指出，他们将与卫生部和护联中心密切合作，进行病例追踪，也优先照顾社区年长者和所有职员的健康。