避免挖角现象影响运作 建筑业雇用转让客工人数限制延长至11月底

引进外籍员工的速度短期内不会恢复到疫前水平，让建筑业者不必征得工作准证快到期的客工的原雇主同意，就可雇用他们的做法，却导致过度挖角现象。为了确保客工流动不过分影响建筑业运作，人力部决定把限制雇用这类客工的临时配额措施，延长半年至11月底。

透过临时配额制（Temporary Quota System），雇主在一年内不经原雇主同意就雇用转让客工的人数受限，限制视个别企业的员工总数而定。若企业人力少于20人，最多可聘请两名转让客工；介于20人至199人有三个名额，200人及以上则有四个名额。