避免挖角现象影响运作 建筑业雇用转让客工人数限制延长至11月底 订户 来自 / 联合早报 文 / 苏文琪 发布 / 2021年6月28日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 引进外籍员工的速度短期内不会恢复到疫前水平，让建筑业者不必征得工作准证快到期的客工的原雇主同意，就可雇用他们的做法，却导致过度挖角现象。为了确保客工流动不过分影响建筑业运作，人力部决定把限制雇用这类客工的临时配额措施，延长半年至11月底。透过临时配额制（Temporary Quota System），雇主在一年内不经原雇主同意就雇用转让客工的人数受限，限制视个别企业的员工总数而定。若企业人力少于20人，最多可聘请两名转让客工；介于20人至199人有三个名额，200人及以上则有四个名额。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 客工 人力部 建筑业 男子与妻半夜激吵九小时 击破窗口满地血 两大叔地铁内互瞪 频朝对方“擤鼻涕”