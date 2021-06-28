有房屋经纪称周末收到10多组预约 访客限制放宽后预约登门看房者增加

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来自 / 联合早报

文 /
黄贝盈

摄影 /
​​​​​​​何家俊

发布 / 2021年6月28日 5:00 AM

房屋经纪黄焕彬（左）说，潜在买家登门看房一般会花10分钟到15分钟。其间，他会提醒对方消毒双手，并且尽量不要触碰衣橱等。（何家俊摄）
房屋经纪黄焕彬（左）说，潜在买家登门看房一般会花10分钟到15分钟。其间，他会提醒对方消毒双手，并且尽量不要触碰衣橱等。（何家俊摄）

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受访房地产经纪说，早前高警戒解封第二阶段有两人限制，基本上每周仅能安排到一组人看房，有时根本没有，条例放宽后，经纪纷纷接到买家来电预约登门看房，过程中也都会遵守戴口罩及消毒等防疫措施。

开放允许每户住家每天最多五人登门后，买家预约看房的情况回弹，有房屋经纪在过去的周末收到10多组看房预约。受访经纪反映，由于登门人数也包括经纪，除非是小型单位，否则早前只限一名买家上门，难以安排看房，人数限制从两人增至五人后，情况明显有别。

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