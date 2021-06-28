有房屋经纪称周末收到10多组预约 访客限制放宽后预约登门看房者增加 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄贝盈 摄影 / 何家俊 发布 / 2021年6月28日 5:00 AM 房屋经纪黄焕彬（左）说，潜在买家登门看房一般会花10分钟到15分钟。其间，他会提醒对方消毒双手，并且尽量不要触碰衣橱等。（何家俊摄） 字体大小: 小 中 大 受访房地产经纪说，早前高警戒解封第二阶段有两人限制，基本上每周仅能安排到一组人看房，有时根本没有，条例放宽后，经纪纷纷接到买家来电预约登门看房，过程中也都会遵守戴口罩及消毒等防疫措施。开放允许每户住家每天最多五人登门后，买家预约看房的情况回弹，有房屋经纪在过去的周末收到10多组看房预约。受访经纪反映，由于登门人数也包括经纪，除非是小型单位，否则早前只限一名买家上门，难以安排看房，人数限制从两人增至五人后，情况明显有别。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 虚拟看房 房屋经纪 男子与妻半夜激吵九小时 击破窗口满地血 两大叔地铁内互瞪 频朝对方“擤鼻涕”