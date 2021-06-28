红山西邻里警局确诊女警 曾到出现病例组屋值勤

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来自 / 联合早报

文 /
黄伟曼

摄影 /
​​​​​​​陈斌勤

发布 / 2021年6月28日 5:00 AM

红山西邻里警局一名女警员确诊，在该警局工作的所有警员必须接受冠病检测。警局位于出现大型感染群的红山景巴刹与熟食中心斜对面。（陈斌勤摄）
红山西邻里警局一名女警员确诊，在该警局工作的所有警员必须接受冠病检测。警局位于出现大型感染群的红山景巴刹与熟食中心斜对面。（陈斌勤摄）

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因有民众报案，红山西邻里警局女警在确诊冠病前曾于本月20日值勤时到过红山景第121座组屋。这座组屋有五起确诊冠病病例，女警目前也被列入红山景巴刹与熟食中心感染群。

新加坡警察部队昨天受询时指出，警方将协助卫生部进行病例追踪，所有与这名28岁确诊女警有过接触的警员都已暂时休假并接受冠病检测，在该警局工作的所有警员也必须接受检测。

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