红山西邻里警局确诊女警 曾到出现病例组屋值勤 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄伟曼 摄影 / 陈斌勤 发布 / 2021年6月28日 5:00 AM 红山西邻里警局一名女警员确诊，在该警局工作的所有警员必须接受冠病检测。警局位于出现大型感染群的红山景巴刹与熟食中心斜对面。（陈斌勤摄） 字体大小: 小 中 大 因有民众报案，红山西邻里警局女警在确诊冠病前曾于本月20日值勤时到过红山景第121座组屋。这座组屋有五起确诊冠病病例，女警目前也被列入红山景巴刹与熟食中心感染群。新加坡警察部队昨天受询时指出，警方将协助卫生部进行病例追踪，所有与这名28岁确诊女警有过接触的警员都已暂时休假并接受冠病检测，在该警局工作的所有警员也必须接受检测。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠状病毒19 红山景巴刹与熟食中心 男子与妻半夜激吵九小时 击破窗口满地血 两大叔地铁内互瞪 频朝对方“擤鼻涕”