红山西邻里警局确诊女警 曾到出现病例组屋值勤

因有民众报案，红山西邻里警局女警在确诊冠病前曾于本月20日值勤时到过红山景第121座组屋。这座组屋有五起确诊冠病病例，女警目前也被列入红山景巴刹与熟食中心感染群。

新加坡警察部队昨天受询时指出，警方将协助卫生部进行病例追踪，所有与这名28岁确诊女警有过接触的警员都已暂时休假并接受冠病检测，在该警局工作的所有警员也必须接受检测。