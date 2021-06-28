义安公司放宽“抗疫援潮金”申请标准 期限也延长至年底

义安公司宣布放宽“义安抗疫援潮金”的申请标准，同时把申请期限延长至年底，以帮助更多生计受冠病疫情影响的本地潮州人。

“义安抗疫援潮金”原本规定，只有遭公司裁退、合约期满后未被续约，又或者被迫拿无薪假、至少三个月没收入的本地潮州人方符合申请资格。调低申请门槛后，在疫情暴发后仍在职或部分时间受雇，但薪金锐减30％的本地潮州人都能提出申请。

“援潮金”计划原定今年4月30日截止，但现已延至年底，符合资格的申请者可一次过获得一笔500元援助金，以舒缓他们的一些经济压力。每户家庭只限一人申请。

去年推出50万元援助计划 助千名生计受影响潮州人

义安公司的文告说，申请者必须在冠病疫情于2020年1月23日暴发后失业或遭减薪才符合资格。此外，在失业或减薪前，申请者的家庭人均收入不能超过3000元。

义安公司总理张伟伟希望放宽申请资格和延长期限后，能帮助到更多潮州人，激励他们坚强克服眼前难关。

义安公司是在去年11月推出总额50万元的“义安抗疫援潮金”计划，准备帮助1000名生计受影响的潮州人。

截至今年4月30日，有572名申请者符合资格。

在这项计划下受惠的吴玥颖（62岁）是一个导游，因疫情失去工作。她对义安公司在她失去经济能力、倍感失落时伸出援手，心怀感激。

虽然饭碗受影响，但吴玥颖依然热爱导游工作，她除了用援助金帮补家用，也用它来上导游课程，提升自己。

“义安抗疫援潮金”计划由潮州总会代为管理，申请者可到潮州总会网站www.teochewfederation.sg下载申请表格，也可致电67333207向潮州总会求助。