冯俊翔与两名合伙人联合创办社会企业Hortherapeutics，专注于推广康疗花园与园艺活动。他说，每座康疗花园都是根据特定用户群的需求而设，会先与院方沟通住户需求再为他们定制设计方案。

从搜集资料、设计到具体落实一座康疗花园的建设，整个过程一般持续半年不等，这对冯俊翔（39岁）来说，是格外有满足感的体验。

今年初，冯俊翔与两名合伙人联合创办社会企业Hortherapeutics，专注于推广康疗花园与园艺活动。

作为一名有育木师资格的专家，冯俊翔与园艺的不解之缘，始于他当年在理工学院修读传播学时，到国家公园局通讯组进行的实习期。他在大学期间攻读传播学和经济学学位，毕业后仍决定回到公园局，只不过这次是从事推广园艺方面的工作。

在公园局工作期间，他不时走访各家疗养院，向院方介绍园艺相关益处，也同那里的年长者交流。正是这些经历，让他更了解如何通过康疗园艺的概念，帮助需求各异的群体从中获益。

冯俊翔说，每座康疗花园都是根据特定用户群的需求而设，例如早前为一家疗养院打造康疗花园时，他会先和院方沟通住户需求，为他们定制设计方案。

“比方说，我们可选择栽种颜色鲜艳或者香味较浓的斑兰叶等植物，帮助刺激失智老人的五官，让他们容易回忆起一些事物；考虑到有老人家须拄拐杖或以轮椅代步，我们也可设计一些像桌子的花床，让他们不用蹲下也可种植和打理花草。”

除了园艺活动，冯俊翔说，住户们还可以在康疗花园一起画画和唱歌等，从多方面促进身心健康。

疫情前，冯俊翔和团队也会在园艺园林举办康疗园艺活动，邀请年长者去体验和放松心情。

他说，康疗园艺不仅适合老人，也有设在社区医院和特需学校的项目，专门为卧病在床的病患或自闭症孩童等打造符合他们需求的康疗花园。

“康疗花园是个范围很广的概念，能够透过康疗花园帮助不同人群提升生活素质，对我来说是一种回馈社会的方式。”