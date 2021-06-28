多名读者投诉商家鱼目混珠 普通榴梿当名种卖 订户 来自 / 联合晚报 文 / 黄俊贤 发布 / 2021年6月28日 2:37 PM 榴梿商陈海杰表示，图左的榴梿是刺比较短的D13品种，右边的榴梿则是刺很细与密集的D101品种。（受访者提供） 字体大小: 小 中 大 只知榴梿有刺，榴梿品种却分不清，本地榴梿饕客一般只会吃不会看，有无良榴梿摊贩将计就计，浑水摸鱼，把普通榴梿当名种榴梿卖。《联合晚报》接获多名读者投诉，其中一名读者声称他质问榴梿摊贩时，对方非但不否认，还称一般摊贩都这么做。读者朱先生日前到三巴旺某超市，作为榴梿老饕的他对各品种榴梿都有涉猎，当时他看到该超市有售卖黑刺榴梿，果肉亮黄色，与他认知中果肉深黄色的黑刺有明显不同，于是他电邮给超市反馈，并联系上榴梿供应商，岂料对方一点都不隐瞒，直接承认货不对办。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 猫山王榴梿 有她在万事都搞定 《早现场》义顺组屋火患导致冷气机爆炸