多名读者投诉商家鱼目混珠 普通榴梿当名种卖

只知榴梿有刺，榴梿品种却分不清，本地榴梿饕客一般只会吃不会看，有无良榴梿摊贩将计就计，浑水摸鱼，把普通榴梿当名种榴梿卖。《联合晚报》接获多名读者投诉，其中一名读者声称他质问榴梿摊贩时，对方非但不否认，还称一般摊贩都这么做。

读者朱先生日前到三巴旺某超市，作为榴梿老饕的他对各品种榴梿都有涉猎，当时他看到该超市有售卖黑刺榴梿，果肉亮黄色，与他认知中果肉深黄色的黑刺有明显不同，于是他电邮给超市反馈，并联系上榴梿供应商，岂料对方一点都不隐瞒，直接承认货不对办。