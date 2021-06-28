董事设高回报投资涉骗10亿 2律师被骗110万

被指欺骗他人投资逾10亿元，33岁公司董事案件今早过堂，再加控13项控状。控状揭露，受害人当中包括刑事律师协会会长苏尼尔和前律师公会会长张正义高级律师，共被卷走逾110万元。

被告是33岁的黄有志，他是Envy Asset Management私人有限公司（EAM）和Envy Global Trading私人有限公司（EGT）的董事。他在今年2月16日因涉欺骗而被商业事务局调查，随后被捕。

《新明日报》之前报道，从2017年10月至2021年2月期间，EAM和EGT涉及从投资者那里筹集至少10亿元，并表示会作为镍（nickel）的交易活动，同时他也向投资者承诺在三个月的投资期内，将获得不同的回报，平均回报率为15％。

案件今早过堂，控方加控黄有志多13项控状，如今面对31项控状。

根据控状，他被指欺骗12投资人或公司共拿出至少8300万元。庭上今早也爆出，这些受害人包括律师、公司总裁等9人以及3个公司。控状指出，去年10月至12月期间，被告身为EGT的董事，至少3次欺骗前律师公会会长张正义高级律师，谎称公司通过远期合约（forward contract）出售镍给Raffemet私人有限公司，并欺骗投资者与公司签订合约，花8万7150元购买部分销售盈利，但实际上公司并不存在相关的远期合约。他也被指在去年10月至今年1月欺骗刑事律师协会会长苏尼尔101万9652元。

此外，他也被指在去年8月至今年2月期间，失信2亿零120万。若罪名成立，黄有志每项欺骗控状可面对坐牢长达10年外加罚款的刑罚。

完整报道，请翻阅2021年6月28日的《新明日报》。