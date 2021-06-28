红山区144病例 29人有症状没求医

红山区相关病例目前达144起，当中就有29起是出现症状却不求医的，有的甚至是出现症状七天后才被确诊。受访专家指出这样的行为或是造成红山出现多起病例的关键之一。

三部长日前发布的文章中就强调我们是否能与冠病共存，大家履行社会责任很重要。若大家都为彼此着想，在身体不适时远离人群，就能减少病毒的传播。

从近期的确诊病例资料中，不难发现人们的谨慎程度不足，有的明明出现症状不看医生，或是有人带着症状就医却不愿检测，直到时隔多日后才确诊。

《新明日报》整理了与红山区有关的144起病例，发现那些出现症状不看医生，或是看医生却不愿检测的人数就多达29人。

在这29起病例中，有一名94岁老汉，本月6日曾有流鼻涕的症状，12日甚至还发烧，但都没有看医生。由于他的家人确诊，13日被安排隔离及检测，这时才得知患病。也就是说，他从出现症状到被隔离，就足足相隔七天时间。

还有一起病例是75岁的退休老妇，早在本月14日就出现流鼻涕的症状，却没看医生，是在21日的特别检测行动中才确诊，同样也是隔了一周。

另外，有47岁的红山景熟食中心的摊位男助手，早在8日就发烧，隔天也咳嗽，可是都没有看医生，直到12日因为有同住家人确诊才被隔离及检测，后来证实患病。

伊丽莎白诺维娜医院传染病专科医生梁浩楠说，无论是看医生不检测，还是有症状不求医，都是缺乏社会责任的表现。如果这些人有了症状而且没有在家自主隔离，反而还出门，或许可解释为何红山区有那么多病例的原因之一。

完整报道，请翻阅2021年06月28日的《新明日报》。